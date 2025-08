Calciomercato Milan, non tramonta la pista Javi Guerra: la rivelazione di Matteo Moretto non lascia dubbi. Le ultimissime notizie

La situazione intorno al futuro di Javi Guerra del Valencia e di Ardon Jashari del Brugge continua a tenere banco sul fronte del calciomercato. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’interesse del Milan per Jashari è concreto e potrebbe avere ripercussioni dirette sul rinnovo di Javi Guerra con il club spagnolo.

Nonostante il Valencia stia compiendo uno sforzo economico notevole per blindare il suo giovane talento, Javi Guerra sembra voler temporeggiare. Il centrocampista spagnolo, infatti, starebbe osservando con attenzione gli sviluppi della trattativa che vede il Milan interessato a Jashari. La sua decisione finale, dunque, potrebbe dipendere dall’esito di questa negoziazione.

Le parole di Moretto suggeriscono che il Milan stia lavorando in parallelo su entrambi i fronti, tenendo d’occhio sia il profilo di Jashari che quello di Javi Guerra. L’evoluzione della situazione è strettamente legata e una mossa su un giocatore potrebbe influenzare la decisione dell’altro. La prossima settimana si preannuncia decisiva per capire come si evolverà questo intreccio di mercato. Il Milan, con il suo occhio attento, sembra voler attendere il momento giusto per sferrare l’attacco decisivo e portare a casa uno dei due talenti.