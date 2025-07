Calciomercato Milan, Javi Guerra resta in pole sul taccuino di Tare ma… Ultimissime

Calciomercato Milan, la prima alternativa a Jashari resta Javi Guerra del Valencia ma ci sono anche due importanti alternative

Il calciomercato Milan è più che mai attivo sul fronte calciomercato, con l’obiettivo primario di rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Nonostante l’interesse marcato per Ardon Jashari, giovane talento svizzero del Lucerna, il club rossonero, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, sta già esplorando diverse alternative per non farsi trovare impreparato. La consapevolezza che il Bruges, club a cui Jashari sembra destinato, potrebbe non mollare la presa e respingere ogni offerta, spinge Tare a lavorare con estrema determinazione su più fronti. L’obiettivo è chiaro: garantire a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, una rosa competitiva e all’altezza delle aspettative.

Le strategie del Milan si stanno delineando con precisione, e la lista di centrocampisti osservati è ricca di profili interessanti che potrebbero fare al caso dei rossoneri. Questi nomi, al momento, sono considerati delle vere e proprie alternative concrete allo svizzero, pronti a subentrare qualora la trattativa per Jashari non dovesse concretizzarsi.

Uno dei nomi che sta guadagnando sempre più terreno e che piace particolarmente ai dirigenti rossoneri è quello di Javi Guerra. Il giovane centrocampista spagnolo, classe 2003, è una delle gemme del Valencia. Guerra ha già dimostrato le sue qualità in Liga, attirando l’attenzione di diversi top club europei. Il fatto che abbia messo in stand-by una proposta di rinnovo contrattuale con il suo attuale club è un segnale forte del suo desiderio di valutare le mosse del Milan. La sua visione di gioco, la sua dinamicità e la sua capacità di inserirsi con pericolosità lo rendono un profilo estremamente appetibile per il centrocampo di Allegri. Il Milan sta monitorando con grande attenzione la situazione, pronto a sferrare l’attacco decisivo qualora si presentasse l’occasione.

Oltre a Guerra, la dirigenza milanista sta valutando con grande attenzione altri due profili di spessore. Il primo è Tyler Adams, centrocampista statunitense classe 1999 attualmente in forza al Bournemouth. Adams è un mediano roccioso, con grandi capacità di recupero palla e un’ottima visione di gioco. La sua esperienza in Premier League e la sua solidità potrebbero rappresentare un valore aggiunto significativo per la squadra di Allegri. Il Milan lo tiene d’occhio come un’opzione per rafforzare la diga di centrocampo, offrendo un’alternativa più fisica e difensiva.

Un altro nome che rientra nella lista delle alternative è quello di Carney Chukwuemeka, giovane talento inglese classe 2003 di proprietà del Chelsea. Chukwuemeka è un centrocampista box-to-box, dotato di tecnica, fisicità e una notevole capacità di inserimento in fase offensiva. Reduce da un prestito al Borussia Dortmund, dove ha avuto modo di maturare ulteriore esperienza, Chukwuemeka non è un nome nuovo per il Milan. I rossoneri avevano già tentato di intavolare una trattativa per lui in passato, e il suo ritorno sul mercato potrebbe riaccendere l’interesse. La sua giovane età unita al suo potenziale di crescita lo rendono un investimento molto interessante per il futuro del club.

In sintesi, il Milan e il suo Direttore Sportivo Igli Tare non stanno lasciando nulla al caso. Sebbene Jashari rimanga un obiettivo primario, la dirigenza sta esplorando attivamente diverse alternative di qualità per il centrocampo. Da Javi Guerra del Valencia a Tyler Adams del Bournemouth, passando per Carney Chukwuemeka del Chelsea, i nomi sul taccuino di Tare sono di alto livello e promettono di garantire a Massimiliano Allegri un reparto mediano competitivo e profondo. Il calciomercato rossonero si preannuncia intenso e ricco di sviluppi, con l’obiettivo finale di costruire un Milan in grado di lottare per i massimi traguardi.