Calciomercato Milan, con Jashari sono già cinque i nuovi acquisti… E Tare ha già pronto il sesto. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Ardon Jashari come quinto acquisto estivo, il Milan non ha intenzione di fermarsi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a Casa Milan i dirigenti sono già al lavoro per mettere a segno il sesto colpo di mercato, puntando a chiudere l’affare nelle prossime ore.

Il nome sul quale la società rossonera sta spingendo è quello di Zachary Athekame, un talentuoso terzino classe 2004. Le trattative con lo Young Boys, club proprietario del cartellino del giovane difensore, sono in fase avanzata e la speranza è quella di arrivare a una fumata bianca a stretto giro di posta. Athekame, profilo giovane e di prospettiva, si inserirebbe perfettamente nella filosofia di mercato del Milan, che continua a investire su talenti con ampi margini di crescita.

L’operazione riflette la necessità del club di rinforzare il reparto difensivo, con un occhio al presente ma soprattutto al futuro. L’arrivo di Athekame andrebbe a colmare una lacuna nella rosa di mister Allegri e a fornire un’alternativa di qualità. Dopo aver assicurato al centrocampo e all’attacco innesti importanti, il Milan sembra ora concentrato a dare solidità alla retroguardia. La trattativa con lo Young Boys è calda, e l’ambiente rossonero attende con ansia la notizia di un nuovo colpo in entrata che andrebbe ad arricchire ulteriormente la squadra.