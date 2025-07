Calciomercato Milan, la trattativa Jashari si complica, ma la volontà del giocatore è decisiva: cosa ha fatto nelle ultime ore

Condividi via email

Calciomercato Milan, si complica la trattativa Jashari ma il pressing dello svizzero potrebbe essere decisivo: cosa ha fatto nelle ultime ore

Il mercato estivo entra nel vivo e una delle telenovele più avvincenti di questa sessione vede protagonisti il Milan e il giovane talento svizzero Ardon Jashari. Le ultime notizie provenienti dal Belgio, riportate da Nieuwsblad e HLN, pur non fornendo stravolgimenti clamorosi, confermano un quadro già delineato: il Club Brugge sta rendendo la vita difficile ai rossoneri, ma la ferrea volontà del giocatore potrebbe essere l’ago della bilancia.

Secondo quanto riportato da Nieuwsblad, il calciomercato Milan è “ansioso di rinforzare la sua rosa con Ardon Jashari”, sottolineando la chiara intenzione del club di Via Aldo Rossi di acquisire il centrocampista. Tuttavia, il Club Brugge “non vuole mollare”, evidenziando la resistenza della società belga a cedere uno dei suoi pezzi pregiati. Nonostante le “difficili trattative”, la posizione di Jashari è inequivocabile: il giocatore “desidera ancora trasferirsi nei giganti della Serie A”. Questo è un dettaglio cruciale, poiché la volontà del calciatore spesso gioca un ruolo fondamentale nel buon esito di una negoziazione.

A rafforzare ulteriormente questo scenario, HLN aggiunge un particolare di enorme significato: “Lo svizzero ha fatto sapere di non voler più giocare per il Bruges”. Questa dichiarazione esplicita da parte di Jashari mette il Club Brugge in una posizione delicata. Riuscirà il club belga a trattenere un giocatore che ha manifestato apertamente il suo desiderio di partire? La situazione è complessa e il tempo stringe.

L’Offerta del Milan: Cifre e Dettagli

Il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha presentato un’offerta ben definita per Jashari, dimostrando la serietà delle sue intenzioni. La proposta è strutturata in un pacchetto economico che raggiunge i 38 milioni di euro complessivi. Nello specifico, l’offerta prevede una parte fissa di 33,5 milioni di euro, una cifra già di per sé molto significativa. A questa si aggiungono 2 milioni di euro legati alla qualificazione alla Champions League del Milan almeno una volta nei prossimi cinque anni, un bonus che testimonia la fiducia del club nel proprio progetto sportivo a medio termine.

I restanti 2 milioni di euro, che portano il totale a 38 milioni, sono definiti come “più complicati”, suggerendo clausole o obiettivi più difficili da raggiungere. In ogni caso, si parla di 35,5 milioni di euro praticamente garantiti, una somma considerevole se si pensa che il Club Brugge ha acquistato Jashari dal Lucerna solamente un anno fa per “soli” 6 milioni di euro. Questa plusvalenza potenziale, nell’ordine dei 30 milioni di euro, dovrebbe essere un forte incentivo per il club belga ad accettare la cessione.

Nonostante la chiara intenzione del Milan e la volontà del giocatore, il Club Brugge non ha ancora rifiutato ufficialmente l’offerta, ma è ciò che “fanno intendere i dirigenti del club belga”. Questa mancanza di un rifiuto formale lascia ancora uno spiraglio aperto per la trattativa. Il Milan, infatti, “non demorde” e ha la ferma intenzione di “riallacciare i rapporti diplomatici per provare a portare a termine la trattativa più complicata dell’anno”.

La dirigenza rossonera, con Tare in prima linea, è consapevole che acquisire Jashari sarebbe un colpo importante per rafforzare il centrocampo e dare a Allegri un elemento di qualità e prospettiva. I tifosi milanisti attendono con ansia gli sviluppi di questa intricata negoziazione, sperando che la determinazione del club e del giocatore possa prevalere sulla resistenza del Club Brugge. Sarà una questione di pazienza e, forse, di un ulteriore rilancio, ma la sensazione è che il Milan non mollerà facilmente la presa su questo talento emergente.