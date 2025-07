Calciomercato Milan, Jashari caldissimo! Tare spiazza il Brugge, arriva la mossa che avvicina la fumata bianca

Calciomercato Milan, svolta Jashari: Tare pronto a migliorare l’offerta al Brugge, c’è grande ottimismo per la fumata bianca

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, sta concentrando i propri sforzi su un obiettivo primario per rinforzare il centrocampo: Ardon Jashari. Le ultime indiscrezioni, riportate da Matteo Moretto nel consueto appuntamento video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, confermano un forte interesse e un crescente ottimismo in casa rossonera per chiudere l’operazione.

Secondo quanto rivelato da Moretto, il Milan sta pianificando un miglioramento significativo della proposta per assicurarsi le prestazioni del giovane talento. L’intenzione del club di Via Aldo Rossi è chiara: accelerare i tempi e tentare di chiudere l’affare Jashari entro questa settimana. Nelle prossime ore, il Milan è intenzionato a contattare nuovamente il Bruges – squadra detentrice del cartellino di Jashari – per migliorare ulteriormente il pacchetto economico.

Attualmente, l’offerta rossonera si attesta sui 32.5 milioni di euro più bonus, una cifra già considerevole ma che il calciomercato Milan è pronto a ritoccare verso l’alto pur di portare Jashari a Milanello. L’obiettivo è duplice: da un lato, soddisfare le richieste del Bruges e, dall’altro, blindare il giocatore dalla concorrenza di altri club europei che potrebbero inserirsi.

La determinazione del Milan è palpabile. Ardon Jashari resta infatti il primissimo nome sulla lista di Allegri e Tare per il ruolo di centrocampista. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la precisione nei passaggi lo rendono il profilo ideale per le esigenze tattiche del nuovo corso rossonero. La dirigenza del Milan sembra aver individuato in lui il futuro del proprio reparto mediano, un tassello fondamentale per costruire una squadra competitiva su più fronti.

Nonostante la cautela d’obbligo in sede di mercato, le parole di Moretto lasciano poco spazio a interpretazioni: “in questo momento senza sbilanciarci troppo, posso dire che il Milan è ottimista“. Questo ottimismo è alimentato dalla volontà del giocatore, che sembra aperto al trasferimento in Serie A, e dalla strategia ben definita del Milan nel voler concludere l’operazione.

Il lavoro incessante di Igli Tare e della sua squadra, in sinergia con le indicazioni di Massimiliano Allegri, dimostra la determinazione del Milan nel voler allestire una rosa all’altezza delle aspettative. L’arrivo di Ardon Jashari non sarebbe solo un importante rinforzo tecnico, ma anche un segnale chiaro delle ambizioni del club di Via Aldo Rossi in vista della prossima stagione. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Milan riuscirà a mettere a segno questo colpo per il suo centrocampo, con i tifosi rossoneri che attendono con trepidazione l’esito di questa trattativa chiave.