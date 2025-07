Calciomercato Milan, il grande obiettivo si complica a sorpresa: ultima offerta rifiutata… Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Valerie Van Avermaet, giornalista sportiva belga per il Nieuwsblad, la trattativa per portare Ardon Jashari al Milan si trova in una fase di stallo. Nonostante l’interesse dei rossoneri per il giovane talento, il Club Brugge ha ritenuto insufficiente l’offerta presentata dal club italiano, frenando di fatto qualsiasi potenziale svolta nell’affare.

I dettagli della proposta milanista, ora di dominio pubblico, svelano una cifra di 33,5 milioni di euro. Questa somma potrebbe potenzialmente lievitare fino a 38 milioni di euro con l’inclusione di una serie di bonus. Tuttavia, l’erogazione di questi 4,5 milioni di euro aggiuntivi è subordinata a condizioni specifiche.

In particolare, due milioni di euro dei bonus sarebbero garantiti al Club Brugge solo nel caso in cui il Milan riesca a qualificarsi per la Champions League in una qualsiasi delle prossime cinque stagioni. Si tratta di un obiettivo ambizioso ma realistico per una squadra del calibro del Milan. I restanti 2,5 milioni di euro, invece, sono legati a clausole che la testata belga definisce “più difficili da ottenere”, suggerendo il raggiungimento di risultati sportivi o individuali di elevata complessità.

La posizione ferma del Club Brugge evidenzia la volontà del club belga di valorizzare al massimo il proprio giocatore. La palla passa ora al Milan, che dovrà decidere se rilanciare con un’offerta economica più vantaggiosa o esplorare altre opzioni sul mercato per rinforzare la propria rosa. La sensazione è che la trattativa per Ardon Jashari sia tutt’altro che chiusa, ma richieda un ulteriore sforzo da parte del Milan per convincere la dirigenza belga.