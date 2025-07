Calciomercato Milan, ultim’ora Jashari: ecco la risposta del Brugge all’ultima offerta spedita da Tare. I dettagli e le ultimissime

La trattativa per portare Ardon Jashari al Milan si complica ulteriormente. Come riportato da Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, il Bruges ha inviato un “messaggio in bottiglia” chiaro e conciso ai rossoneri: i 33,5 milioni di euro più bonus offerti non sono sufficienti. La richiesta del club belga per il giovane talento svizzero rimane salda a 40 milioni di euro.

Sebbene il “gran rifiuto” non sia ancora stato recapitato ufficialmente a Casa Milan, l’intenzione dei dirigenti del Bruges è evidente. La loro posizione non è cambiata, e la valutazione di Jashari per loro è cristallina: 40 milioni di euro, cifra che il Milan, al momento, non sembra intenzionato a sborsare. Questa intransigenza da parte del club belga, notoriamente poco amato dai tifosi milanisti (anche per i colori sociali nerazzurri, sottolinea Bianchin), sta mettendo a dura prova la pazienza della dirigenza rossonera.

Il Milan si trova di fronte a un bivio. Da un lato, la volontà di assicurarsi un giocatore ritenuto un tassello importante per il futuro; dall’altro, la necessità di non farsi dettare le condizioni da un club che appare irremovibile sul prezzo. La prudenza è d’obbligo in queste fasi del mercato, ma la distanza tra domanda e offerta è ancora significativa.

La situazione è in piena evoluzione, con il tempo che stringe e la necessità di trovare un accordo. Sarà interessante vedere se il Milan deciderà di alzare ulteriormente l’offerta, avvicinandosi alle richieste del Bruges, o se tenterà di negoziare con altre contropartite o formule. Al momento, la cifra di 40 milioni di euro rappresenta il muro contro cui si scontra la volontà del Milan di portare Ardon Jashari a San Siro. La palla passa ora al club rossonero, che dovrà decidere come muoversi in questa complessa partita a scacchi di mercato.