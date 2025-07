Condividi via email

Calciomercato Milan, arriva o non arriva Jashari? Matteo Moretto ha fatto il punto. Ci sono grandi novità. Le ultimissime sui rossoneri

Nei giorni scorsi il Milan si era mostrato ottimista riguardo all’arrivo di Ardon Jashari, con la speranza di ottenere il via libera dal Club Brugge entro il weekend grazie a un rilancio. Tuttavia, il “sì” tanto atteso non è arrivato, e il Milan ha ora presentato ufficialmente una nuova proposta ai belgi. Le cifre sono simili a quelle dell’offerta precedente, ma la parte fissa è stata aumentata, passando da 32,5 a 33,5 milioni di euro. L’offerta include anche bonus considerati facilmente raggiungibili, che potrebbero portare il totale a 35 milioni di euro.

Il Club Brugge, come riporta Matteo Moretto, ha sempre mantenuto una richiesta di 35 milioni di euro di base fissa più bonus, per un totale di circa 40 milioni. Resta da vedere se il club belga, che ha anche trasformato la trattativa in una questione di principio, accetterà quest’ultima offerta del Milan.

Ciò che ha complicato ulteriormente le cose sono state le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan, Tare, alla Gazzetta dello Sport. Il Club Brugge è rimasto sorpreso e infastidito da questa pressione mediatica, soprattutto perché rilasciata proprio nel giorno della loro prima partita di campionato. I dirigenti belgi non hanno accolto favorevolmente l’affermazione di Tare, che ha dichiarato di aver fatto il massimo e che questa sarebbe stata l’ultima offerta per Jashari.

A peggiorare la situazione per il Club Brugge è anche il comportamento del calciatore, che nelle ultime settimane sta “facendo di tutto” per forzare il suo trasferimento al Milan. I rossoneri si aspettano ora una risposta a breve da parte del Club Brugge, già nei primi giorni di questa settimana, per capire se la telenovela Jashari avrà finalmente un epilogo.