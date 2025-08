Calciomercato Milan, il Brugge ha un’idea ben chiara su Jashari: permanenza o cessione? Cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie

Secondo quanto riportato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, la trattativa per Ardon Jashari tra il Milan e il Club Bruges si trova in una fase di stallo, nonostante l’offerta rossonera sia ritenuta molto importante. Il Diavolo ha messo sul piatto una proposta di ben 33,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 4,5 milioni di bonus, di cui due considerati “assai agevoli” da raggiungere. Un investimento significativo che testimonia la forte volontà del Milan di assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista.

Nonostante la generosità dell’offerta, il Club Bruges continua a opporre resistenza, mantenendo una posizione di fermezza. Questa rigidità da parte del club belga contrasta con il desiderio del giocatore, che, come sottolineato da Guidi, ha manifestato la sua volontà di vestire la maglia rossonera. La volontà di Jashari potrebbe rivelarsi un fattore chiave per sbloccare la situazione, ma al momento non è bastata a convincere il Bruges.

La posizione del club belga è ulteriormente rafforzata dal fatto che Jashari è stato incluso nella lista dei giocatori convocati per il preliminare di Champions League, dove il Bruges affronterà il Salisburgo. Questo, nonostante il centrocampista non abbia ancora disputato nemmeno un minuto in partite ufficiali, suggerisce che il club non ha intenzione di privarsi del giocatore a cuor leggero. Il Milan dovrà quindi attendere e vedere se la determinazione di Jashari e l’insistenza rossonera riusciranno a far cedere il Bruges, o se la trattativa è destinata a protrarsi ancora per molto.