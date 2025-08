Calciomercato Milan, ribaltone Jashari: riflessioni in corso in società. Cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

In un aggiornamento cruciale dal canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fornito nuovi dettagli sulla trattativa tra il Milan e il Club Brugge per il talento Jashari. Le sue parole indicano chiaramente che la possibilità di vedere il giocatore in rossonero è ancora molto concreta, con la negoziazione tuttora in corso.

La situazione, tuttavia, è arrivata a un punto di svolta. Nei prossimi giorni, la dirigenza del Milan si riunirà per prendere una decisione definitiva. L’argomento principale della discussione sarà se presentare una nuova offerta al club belga oppure considerare conclusa la trattativa. C’è, infatti, una spaccatura interna all’interno del club: una parte della dirigenza ritiene che l’offerta attuale di 33,5 milioni di euro più bonus rappresenti già il massimo sforzo possibile. Al contrario, un altro settore spinge per fare un ulteriore piccolo rilancio, considerato un “all-in finale”, per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Questa fase di riflessione interna sarà decisiva per il futuro di Jashari. Il Milan dovrà valutare attentamente i pro e i contro di un eventuale aumento dell’offerta, bilanciando le ambizioni sportive con le considerazioni economiche. La decisione finale, attesa a breve, determinerà la strategia del club sul mercato e se Jashari diventerà il prossimo acquisto della squadra.