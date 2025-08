Calciomercato Milan, Tare ha le idee molto chiare: contatti vivi per il piano B di Jashari. Arrivano conferme. Le ultimissime sui rossoneri

In un mercato che si preannuncia avvincente, il Milan continua a monitorare diversi profili per rinforzare il proprio centrocampo. Se la lunga trattativa per Ardon Jashari non dovesse concretizzarsi, il club rossonero ha già individuato un’alternativa di grande prospettiva: Javi Guerra. Il giovane centrocampista spagnolo del Valencia è un nome che circola da tempo in orbita Milan, e l’interesse sembra tutt’altro che scemato.

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo Moretto, la “fiamma” per Javi Guerra è ancora viva, nonostante il Valencia stia facendo un grande sforzo per blindare il giocatore con un rinnovo di contratto. Il Milan, consapevole di questa mossa da parte del club spagnolo, non ha mai mollato la presa e ha mantenuto i contatti attivi, anche di recente. Questo dimostra la serietà dell’interesse e la considerazione che la società rossonera ha per le qualità del giocatore.

Nei prossimi giorni, e in particolare all’inizio della settimana, ci si aspetta una svolta decisiva. Il Milan dovrà definire la propria strategia e capire se è il caso di affondare il colpo per Javi Guerra, o se insistere su altre piste. Il centrocampista del Valencia rappresenta un profilo ideale per età, talento e caratteristiche tecniche, e potrebbe diventare il colpo a sorpresa per completare la mediana di mister Allegri. La situazione resta in evoluzione, e i tifosi rossoneri attendono con trepidazione gli sviluppi di questa avvincente storia di mercato.