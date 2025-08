Calciomercato Milan, conferme dal Belgio: Jashari vicinissimo per una cifra record! Il dato non mente

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme dal Belgio sulla trattativa in chiusura col Brugge per Jashari: cifra record

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti intorno al calciomercato Milan e al talentuoso centrocampista del Brugge, Jashari. Secondo quanto riportato da HLN Sport, il club rossonero è in fase avanzata di trattative per assicurarsi le prestazioni del giocatore, in un’operazione che potrebbe riscrivere la storia del mercato belga. Sebbene non si parli di una cifra fissa di 40 milioni di euro, l’accordo prevederebbe una serie di bonus significativi che, una volta raggiunti, porterebbero il costo totale del trasferimento a un record storico sia per il Club Brugge che per l’intero campionato belga. Questo scenario evidenzia la ferma volontà del Milan di rafforzare il proprio centrocampo con un profilo di alto livello, un chiaro segnale delle ambizioni della società.

L’arrivo di Jashari, un nome che sta circolando con insistenza negli ambienti milanisti, si inserirebbe perfettamente nella nuova visione sportiva del club. Con Igli Tare che ha assunto il ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri tornato sulla panchina del Milan come nuovo allenatore, l’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva in grado di lottare per i massimi traguardi, sia in Italia che in Europa. La strategia di mercato di Tare sembra orientata verso l’acquisizione di giovani talenti con un grande potenziale di crescita, affiancandoli a giocatori di esperienza per creare il giusto mix. Jashari, con le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, rappresenterebbe un innesto fondamentale per il reparto mediano, fornendo dinamismo e solidità.

L’entità dell’operazione, pur non raggiungendo i 40 milioni di euro “secchi”, testimonia la valutazione elevata che il Club Brugge attribuisce al suo gioiello. I bonus legati alle prestazioni del giocatore, agli obiettivi di squadra del Milan (come la qualificazione in Champions League o la vittoria di trofei) e ad altre clausole, potrebbero far lievitare la cifra complessiva, superando di gran lunga i precedenti record di cessione per un club belga. Questo tipo di formula è sempre più comune nel calcio moderno, permettendo ai club acquirenti di spalmare l’investimento e ai club venditori di massimizzare il guadagno in caso di successo sportivo del giocatore. Per il Club Brugge, si tratterebbe di un’operazione finanziaria eccezionale, che confermerebbe la sua abilità nel valorizzare i talenti e nel generare plusvalenze significative.

Dal punto di vista del Milan, l’investimento su Jashari è un segnale forte lanciato al mercato e ai tifosi. Non solo si cerca un giocatore in grado di fare la differenza fin da subito, ma si punta anche su un profilo che possa rappresentare il futuro del centrocampo rossonero. La sua capacità di dettare i tempi, di recuperare palloni e di inserirsi in zona gol lo renderebbe un elemento versatile e prezioso per lo schema tattico di Allegri. La sinergia tra Tare e Allegri sarà cruciale per integrare al meglio Jashari e per far sì che il suo potenziale si esprima appieno in Serie A.

L’attesa per l’ufficialità di questo trasferimento è palpabile, con i tifosi del Milan che sognano un centrocampo rafforzato e una squadra sempre più protagonista. L’accordo con il Club Brugge, se finalizzato con i bonus che porteranno al trasferimento record, rappresenterebbe una mossa strategica di grande impatto per il Milan di Tare e Allegri, proiettandolo verso una nuova era di successi.