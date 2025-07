Calciomercato Milan, il Chelsea si è intromesso nella corsa a Jashari e… Ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Chelsea ha manifestato un forte interesse per Ardon Jashari, il talentuoso centrocampista classe 2002 del Club Brugge. Tuttavia, secondo le recenti indiscrezioni riportate dal quotidiano belga Nieuwsblad, la situazione si è complicata per il club londinese. Nonostante l’approccio dei Blues, Jashari ha immediatamente comunicato la sua preferenza, rendendo chiaro che il suo unico desiderio è quello di vestire la maglia del Milan.

Il centrocampista svizzero ha infatti espresso la sua ferma volontà di trasferirsi a Milanello, respingendo di fatto le avances del Chelsea. Le motivazioni di questa scelta sembrano radicate in una trattativa che, seppur non ancora conclusa, ha radici profonde. Le discussioni tra il Club Brugge e il Milan sono in corso da diverse settimane, con il giocatore che sta attivamente spingendo per la chiusura dell’affare.

La sua determinazione è un segnale forte e positivo per i rossoneri, che hanno individuato in lui un profilo ideale per rinforzare il centrocampo. Il Milan sta lavorando per trovare l’intesa economica con il club belga, ma la trattativa non è ancora arrivata alla tanto attesa “fumata bianca”. Questa impasse, seppur momentanea, non sembra aver scalfito la volontà di Jashari, che continua a sperare in un epilogo positivo.

In sintesi, mentre il Chelsea si defila a causa della netta preferenza del giocatore, il Milan continua a trattare. L’ottimismo rimane alto, dato che la volontà del giocatore è un fattore cruciale per la buona riuscita della trattativa, ma resta da superare l’ultimo ostacolo: l’accordo definitivo tra i due club. La corsa per Jashari sembra quindi essere un affare a senso unico, con il Milan che ha la strada spianata, ma deve ancora percorrerla fino in fondo.