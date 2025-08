Calciomercato Milan, scontro totale tra Jashari e il Brugge: il calciatore rivendica una promessa non mantenuta. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, la trattativa per Ardon Jashari si sta scaldando, con il centrocampista svizzero sempre più determinato a forzare la mano per il suo trasferimento al Milan. Il giornalista ha svelato un retroscena importante, che spiega la fermezza del giocatore in questo momento cruciale.

“Ma già nei prossimi giorni è intenzionato a ribadire, nell’ennesimo meeting con i vertici del club, il suo desiderio di trasferirsi al Milan,” ha scritto Guidi, sottolineando la volontà di Jashari di confrontarsi apertamente con la dirigenza del Bruges. La sua posizione è rafforzata da una promessa che, a quanto pare, gli era stata fatta mesi fa. Il club belga gli avrebbe assicurato il via libera in caso di un’offerta superiore ai 30 milioni di euro da parte di una squadra di suo gradimento.

Il Milan, da parte sua, ha fatto il suo dovere, presentando una proposta che supera ampiamente la soglia pattuita. “I rossoneri sono arrivati addirittura a 33,5,” ha precisato Guidi, evidenziando come il club di via Aldo Rossi abbia soddisfatto pienamente le condizioni richieste. A questo punto, è il Bruges a trovarsi sotto pressione. Jashari “si aspetta che il Bruges mantenga la parola,” ha concluso Guidi, mettendo in luce l’aspettativa del giocatore che il club onori l’impegno preso. La situazione è dunque a una svolta, e la volontà del giocatore, unita all’offerta consistente del Milan, potrebbe rivelarsi decisiva per sbloccare l’affare e portare Jashari in rossonero.