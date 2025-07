Calciomercato Milan, retroscena clamoroso dal Belgio su Jashari: il Brugge sta pensando di prendere questa decisione. Le ultimissime

La trattativa tra Milan e Club Bruges per Ardon Jashari si è arenata, e la responsabilità, a quanto pare, ricadrebbe proprio sul giovane centrocampista svizzero. Il classe 2002, venuto a conoscenza dell’interesse dei rossoneri, ha puntato i piedi, rifiutando categoricamente ogni altra destinazione, comprese offerte importanti dalla Premier League.

Questo atteggiamento avrebbe infastidito notevolmente il Club Bruges. La sua assenza nella foto di squadra e nel primo giorno di raduno – sebbene fosse presente al campo sportivo per un allenamento personalizzato – è stata interpretata come un chiaro segnale di disinteresse verso il club belga. Jashari ha manifestato la sua volontà di vestire la maglia del Milan a tutti i costi, e lo ha fatto capire senza mezzi termini.

Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport, “In Belgio sono rimasti infastiditi dal comportamento del giocatore“. Un malumore che, secondo il quotidiano, potrebbe persino trasformarsi in un ulteriore ostacolo nelle già complesse trattative tra le due società. L’intransigenza di Jashari, pur essendo un chiaro segnale della sua forte motivazione a raggiungere Milano, rischia di complicare ulteriormente la situazione. Il Club Bruges, irritato dal modo in cui il giocatore sta gestendo la situazione, potrebbe decidere di irrigidire la propria posizione, rendendo più difficile trovare un accordo economico per il trasferimento. La palla, ora, sembra essere nelle mani del Milan, che dovrà capire come superare questa resistenza e accontentare la volontà del giocatore.