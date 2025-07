Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione dal Belgio! Muro Brugge su Jashari e Tare spiazzato

Calciomercato Milan, arriva la clamorosa indiscrezione dal Belgio: il Brugge continua a fare muro per Ardon Jashari. Ultime

Il calciomercato Milan sembra destinato a scontrarsi con un ostacolo insormontabile nella sua caccia a Ardon Jashari. Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, la nuova offerta “definitiva” del club rossonero per il talentuoso centrocampista è stata categoricamente rifiutata dal Club Brugge, nonostante l’importante cifra di circa 38 milioni di euro, bonus inclusi. Una mossa che evidenzia la fermezza del club belga nel voler trattenere uno dei suoi gioielli più preziosi, ignorando le pressioni del Diavolo.

L’interesse del Milan per Jashari non è certo una novità. Il giocatore è stato a lungo nel mirino del club lombardo, che vede in lui il profilo ideale per rafforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, la dirigenza rossonera sembrava intenzionata a chiudere il colpo Jashari come uno dei primi, grandi acquisti della nuova era. L’offerta presentata, un investimento significativo per le casse milaniste, testimonia la volontà concreta di assicurarsi le prestazioni del giovane calciatore.

Tuttavia, il Club Brugge ha dimostrato di avere le idee chiare e una posizione irremovibile. Nonostante la generosa proposta economica del Milan, i belgi non sembrano intenzionati a privarsi di Jashari. La loro strategia è quella di costruire una squadra competitiva e mantenere i migliori talenti in rosa, resistendo alle sirene del mercato. Questo rifiuto non è solo una questione di soldi, ma anche di progetto tecnico e di ambizioni. Il Club Brugge sa di avere in mano un prospetto di altissimo livello, il cui valore potrebbe aumentare ulteriormente nel prossimo futuro, e non ha fretta di venderlo.

Per il Milan di Tare e Allegri, questa situazione rappresenta una vera e propria beffa. Dopo aver identificato Jashari come un obiettivo primario, e aver formulato un’offerta che si riteneva potesse essere decisiva, ritrovarsi con un rifiuto così netto complica notevolmente i piani. Ora il Direttore Sportivo Igli Tare dovrà rivedere le proprie strategie per il centrocampo, valutando alternative altrettanto valide ma che possano rientrare nei parametri economici e nelle disponibilità del club. Le opzioni sul tavolo potrebbero essere diverse, ma l’impronta lasciata dal mancato affare Jashari potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato.

La stagione che verrà si preannuncia intensa per il Milan. L’obiettivo è quello di tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. Per farlo, sarà fondamentale costruire una rosa completa e di qualità. Il lavoro di Massimiliano Allegri in campo sarà affiancato da quello di Igli Tare sul mercato, con la necessità di individuare i giusti rinforzi che possano fare la differenza. La battaglia per Jashari si è conclusa con una sconfitta per il Milan, ma il mercato è ancora lungo e le opportunità non mancheranno. Resta da vedere quale sarà il prossimo nome sulla lista di Tare per il centrocampo rossonero.