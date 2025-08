Condividi via email

Calciomercato Milan, sirene arabe per Jashari che complicano il tutto: il calciatore ha comunque preso posizione. Le ultimissime sui rossoneri

La “telenovela” di Ardon Jashari continua, con il centrocampista svizzero che è stato inserito dal Club Brugge nella lista UEFA per il terzo turno preliminare di Champions League contro il Salisburgo, come riportato da Orazio Accomando a SportMediaset. Le partite si giocheranno il 6 e il 12 agosto, e questa mossa potrebbe complicare un suo eventuale trasferimento immediato.

Nonostante l’interesse di altri club, come il Bayer Leverkusen e alcune squadre dell’Arabia Saudita, la volontà del giocatore rimane chiara e ferma: trasferirsi al Milan. Questa sua preferenza rappresenta un punto a favore dei rossoneri nella trattativa, ma il club belga non sembra intenzionato a privarsi facilmente di uno dei suoi talenti, soprattutto in un momento così cruciale della stagione.

Il Milan dovrà quindi accelerare i tempi e trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. Il fatto che Jashari sia stato inserito nella lista Champions del Club Brugge potrebbe rendere le trattative più complesse, ma non insormontabili. La dirigenza rossonera dovrà agire con cautela e determinazione per portare a termine l’affare e assicurarsi un giocatore che, a quanto pare, ha già scelto la maglia rossonera.