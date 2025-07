Calciomercato Milan, l’aneddoto su Jashari complica le cose! Nervosismo crescente, cosa è successo ieri sera

Calciomercato Milan, spunta l’aneddoto su Jashari: nervosismo crescente da parte dell’entourage del centrocampista

La telenovela Jashari-Milan continua a tenere banco nel calciomercato estivo, con la dirigenza del Bruges che, anche nella serata di ieri, ha alzato un muro invalicabile di fronte alle insistenze rossonere. Nonostante la chiara volontà del giocatore di trasferirsi in Serie A, spinta con forza dal suo agente Krasniqi, il direttore sportivo belga Rigaux ha reiterato l’ennesimo no secco, scatenando i primi segnali di nervosismo all’interno dell’entourage del giovane centrocampista.

La situazione si fa sempre più tesa e complessa per il Milan del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri. L’interesse per Ardon Jashari, talento cristallino e promessa del calcio europeo, è noto e dichiarato da settimane. Le qualità del giocatore, la sua visione di gioco, la capacità di interdizione e la precisione nei passaggi lo rendono un profilo ideale per il centrocampo rossonero, che in vista della prossima stagione punta a rafforzarsi con elementi giovani ma già pronti a fare la differenza.

Il Bruges, tuttavia, non sembra intenzionato a cedere il suo gioiello a cuor leggero. La fermezza belga potrebbe derivare da una valutazione economica elevata o dalla volontà di trattenere il giocatore per un’altra stagione, magari per un percorso in Champions League. Le dinamiche del mercato, però, suggeriscono che la volontà del calciatore può spesso fare la differenza. E in questo caso, la posizione di Jashari è inequivocabile: vuole il calciomercato Milan.

L’agente Krasniqi sta lavorando senza sosta per sbloccare la situazione. La sua costante pressione sulla dirigenza del Bruges testimonia la determinazione del giocatore a vestire la maglia rossonera. I segnali di nervosismo che trapelano dall’entourage di Jashari, come riportato anche da Gazzetta.it, sono un chiaro indicatore di quanto la pazienza stia scarseggiando e di quanto si desideri una svolta imminente nella trattativa.

Per il Milan, l’arrivo di Jashari rappresenterebbe un colpo importante in chiave futura e presente. Sotto la guida di Tare e Allegri, il club di Via Aldo Rossi sta cercando di costruire una squadra competitiva in Italia e in Europa. Il centrocampo, in particolare, è un reparto su cui si intende intervenire con innesti di qualità. La giovane età di Jashari, unita alle sue indiscusse doti tecniche e tattiche, lo rendono un investimento strategico per il progetto rossonero.

Le prossime ore saranno decisive. Il Milan continuerà a pressare il Bruges, sperando che il muro belga possa finalmente creparsi. L’obiettivo è portare Jashari a Milano il prima possibile, per permettere a Massimiliano Allegri di inserirlo al meglio nei suoi schemi tattici in vista dell’inizio della preparazione estiva. La battaglia per Jashari è tutt’altro che finita, e i tifosi rossoneri restano con il fiato sospeso, in attesa di novità sul fronte di mercato. Riusciranno Taree il Milan a strappare il sì definitivo del Bruges?