Calciomercato Milan, intrigo Thiaw! Prossimi giorni decisivi, permanenza non scontata perchè... La ricostruzione

Calciomercato Milan, da risolvere l’intrigo Thiaw: Newcastle in pressing, permanenza del tedesco assolutamente non scontata

Il Milan è più che mai protagonista in questa sessione estiva di calciomercato, con la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, impegnata su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Obiettivo primario è garantire al tecnico livornese un difensore centrale e, soprattutto, un attaccante di peso, in grado di fare la differenza nel prossimo campionato e in Europa.

Jashari Ufficiale, Ora Si Punta all’Attacco: Hojlund nel Mirino

Il primo colpo in entrata è già stato ufficializzato: si tratta di Ardon Jashari, giovane e promettente centrocampista. Un acquisto che testimonia la volontà del Milan di investire su talenti futuribili, ma che non esclude la ricerca di profili più esperti per completare l’undici titolare.

Proprio in attacco si sta concentrando la maggior parte delle attenzioni. Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Rasmus Hojlund, il potente centravanti danese attualmente in forza al Manchester United. Secondo le ultime indiscrezioni, Hojlund sarebbe in rottura con il club inglese e desideroso di intraprendere una nuova avventura in Europa. Questa situazione di stallo potrebbe favorire il Milan, che starebbe valutando la possibilità di un’operazione impostata sul prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un colpo di grande prospettiva, considerando l’età e il potenziale ancora inespresso del giocatore, che andrebbe a rinforzare un reparto offensivo che Allegri vuole assolutamente più incisivo.

Il “Caso” Thiaw: Premier League All’Assalto, Il Milan Resiste

Ma il calciomercato del Milan non è fatto solo di entrate. Un quesito “turba” la quiete di mister Allegri e dell’ambiente rossonero: il futuro di Malick Thiaw. Il giovane difensore tedesco, reduce da una stagione in cui ha dimostrato grandi qualità e ampi margini di miglioramento, ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club di Premier League.

In particolare, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Newcastle di Sandro Tonali avrebbe mostrato un fortissimo interesse per il centrale. I “Magpies” avrebbero già presentato un’offerta di circa 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Thiaw. Tuttavia, il Milan avrebbe ritenuto tale proposta insufficiente, segno della grande considerazione che il club ripone nel giocatore.

La vera novità che complica la situazione, però, riguarda la volontà del giocatore stesso. Sembra infatti che Thiaw abbia già trovato un accordo di massima con il club inglese. Questa circostanza rende il suo futuro estremamente incerto, nonostante sia mister Allegri che il DS Igli Tare abbiano espresso pubblicamente il loro apprezzamento per il difensore e la volontà di trattenerlo a Milanello. La palla passa ora al Milan, che dovrà decidere se resistere alle lusinghe inglesi o cedere di fronte a un’eventuale offerta migliorata, cercando magari un sostituto all’altezza per non indebolire la retroguardia. Il calciomercato Milan è al lavoro, e le prossime settimane si preannunciano ricche di colpi di scena.