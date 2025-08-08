Calciomercato Milan, prosegue l’intrigo Musah! Nessuna chiusura imminente, questa la valutazione dei rossoneri

Calciomercato Milan, ancora da sciogliere il rebus legato al futuro di Yunus Musah: al momento nessuna trattativa avanzata

Il mercato del Milan è in fermento e uno dei nomi che continua a tenere banco è quello di Yunus Musah. Il centrocampista americano, attualmente al Milan, è al centro di numerose speculazioni, con diverse squadre che hanno mostrato interesse per le sue prestazioni. Le ultime indiscrezioni, riportate da Matteo Moretto, fanno chiarezza sulla situazione attuale, smontando alcune voci e confermando l’attenzione di club importanti.

Al momento, non ci sono trattative avanzate né con il Nottingham Forest né con il Napoli per il trasferimento di Musah. Sebbene l’interesse di entrambi i club sia concreto e risalente nel tempo, mancano ancora proposte ufficiali o discussioni in fase avanzata.

Il Fascino di Allegri e la Valutazione del Milan

È risaputo che Yunus Musah è un calciatore molto apprezzato dal nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Come per Malick Thiaw, Allegri vede in Musah un elemento chiave per il suo progetto tecnico, un fatto che incide non poco sulla volontà del club rossonero di trattenere il giocatore.

Il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, valuta Musah in modo significativo. Un mese fa, il Napoli aveva presentato un’offerta di 25 milioni di euro, ma il Milan ritiene che il valore del giocatore sia superiore a tale cifra. Questo posizionamento indica chiaramente che i rossoneri non hanno intenzione di svendere il proprio talento e sono pronti a resistere alle lusinghe del mercato, a meno di offerte ritenute irrinunciabili.

L’Interesse Persistente del Napoli

L’interesse del Napoli per Musah non è certo una novità. La squadra partenopea segue il centrocampista da tempo, e un’operazione tra Milan e Napoli era stata abbozzata in passato, salvo poi bloccarsi prima di arrivare alle firme. Nonostante il blocco, l’interesse del Napoli non si è mai spento, rimanendo latente e resistente. Tuttavia, come ribadito da Moretto, ad oggi non sono state registrate mosse concrete da parte del club campano per riaprire una trattativa.

Il Sogno del Nottingham Forest: Nessuna Offerta Ufficiale

Anche il Nottingham Forest ha inserito Musah nella lista dei profili interessanti per rinforzare il proprio centrocampo. Il club inglese vede nel giovane americano un potenziale acquisto strategico. Ciononostante, le informazioni attuali confermano che il Milan non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale dal Nottingham Forest. Ciò significa che, sebbene l’interesse sia reale, non si è ancora tradotto in un’azione formale sul mercato.

Prossimi Sviluppi: Il Weekend Decisivo?

Con il mercato ancora aperto e le squadre alla ricerca dei tasselli mancanti per completare le proprie rose, la situazione di Musah potrebbe evolvere rapidamente. Matteo Moretto suggerisce di tenere d’occhio il weekend, periodo in cui potrebbero esserci novità e potenzialmente l’arrivo di proposte formali da parte dei club interessati. Sarà cruciale vedere se il Nottingham Forest deciderà di passare dalle parole ai fatti o se il Napoli deciderà di riattivare le sue mosse concrete per il centrocampista.

Per il Milan di Allegri e Tare, la priorità sembra essere quella di valutare attentamente ogni offerta, senza fretta, mantenendo salda la propria valutazione per un giocatore che è considerato centrale nel progetto tecnico. La saga di Yunus Musah è tutt’altro che conclusa e promette di regalare nuovi colpi di scena nelle prossime settimane.