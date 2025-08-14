Calciomercato Milan, intreccio con la Roma! C’entra Musah, è successo nelle ultime ore. Non se lo aspettava nessuno

Calciomercato Milan, spunta l’intreccio con la Roma: Musah al centro dei discorsi, diverse trattativa possono intrecciarsi nelle prossime ore

Il calciomercato Milan estivo entra nel vivo e le squadre italiane sono più attive che mai nel tentativo di rafforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Tra le protagoniste indiscusse di questa fase c’è la Roma, che sta scandagliando il mercato alla ricerca di rinforzi mirati, in particolare a centrocampo. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Soungoutou Magassa, talentuoso centrocampista del Monaco.

La Roma avrebbe infatti contattato il club monegasco per sondare il terreno e comprendere la fattibilità di un’operazione per Magassa. Il giocatore è un profilo che piace molto alla dirigenza capitolina per le sue qualità fisiche e tecniche, ritenute ideali per il centrocampo di Daniele De Rossi. La trattativa, tuttavia, si preannuncia complessa. Su Magassa c’è stato, e continua ad esserci, l’interesse del Nottingham Forest, club di Premier League che nei giorni scorsi aveva tentato un vero e proprio blitz per assicurarsi le sue prestazioni.

Il Nottingham Forest, pur avendo formulato un’offerta concreta per il giocatore, si è visto recapitare un rifiuto da parte del Monaco, segno che il club francese non intende privarsi facilmente del suo gioiello. Questo scenario potrebbe aprire spiragli interessanti per la Roma, che potrebbe approfittare della situazione di stallo tra il Forest e il Monaco per inserirsi nella trattativa. La volontà del giocatore, in questi casi, gioca un ruolo fondamentale e un’eventuale preferenza per il campionato italiano potrebbe fare la differenza.

Il Nottingham Forest, intanto, non molla la presa sul mercato e, oltre a Magassa, continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Yunus Musah, centrocampista del Milan. Per i rossoneri, sotto la nuova gestione di Igli Tare come Direttore Sportivo e con Massimiliano Allegri in panchina, la situazione di Musah è da valutare attentamente. Se da un lato il Milan potrebbe considerare l’idea di monetizzare per finanziare altre operazioni, dall’altro la permanenza di un giocatore come Musah, dotato di grande dinamismo e visione di gioco, potrebbe essere strategica per il progetto tecnico di Allegri.

La questione Magassa e Musah è emblematica di come il mercato sia un intreccio di piste e strategie. Le squadre cercano di anticipare la concorrenza, di trovare opportunità vantaggiose e di soddisfare le richieste dei rispettivi allenatori. La Roma, con la sua mossa su Magassa, dimostra di voler essere protagonista e di voler costruire una rosa competitiva su più fronti. Allo stesso tempo, il Milan di Tare e Allegri si trova a dover gestire un’attenta politica di acquisti e cessioni per massimizzare il potenziale della squadra.

Nelle prossime settimane, il quadro si farà più chiaro. Sarà interessante vedere se la Roma riuscirà a superare la concorrenza del Nottingham Forest per Magassa e se il club inglese sferrerà un nuovo assalto per Musah. Il mercato è un turbinio di trattative, indiscrezioni e colpi di scena, e i tifosi di Roma e Milan restano in attesa di capire quali saranno i prossimi volti a vestire le maglie delle rispettive squadre.