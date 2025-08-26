Calciomercato Milan, intreccio Fabbian-Musah! Porte girevoli a Milanello, l’affare può andare in porto a queste condizioni

Calciomercato Milan, Fabbian del Bologna può sostituire in rossonero il partente Yunus Musah: affare possibile a queste condizioni

La finestra di mercato si surriscalda e, in casa Milan, le trattative sono in pieno fermento, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Le voci e le indiscrezioni si susseguono, ma un tweet di Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha fatto chiarezza su due situazioni chiave che riguardano il club rossonero: l’interesse per il giovane Giovanni Fabbian del Bologna e la trattativa per Yunus Musah dell’Atalanta.

Le parole di Moretto confermano l’esistenza di contatti diretti tra Milan e Bologna per il centrocampista classe 2003, ma allo stesso tempo smorzano gli entusiasmi, sottolineando che la situazione è ben lungi dall’essere definita. Il Bologna, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo talento a cuor leggero. La priorità per il club emiliano è trovare un sostituto adeguato prima di dare il via libera alla cessione. Questo aspetto, come sottolineato da Moretto, rappresenta un ostacolo non di poco conto che rallenta notevolmente la trattativa.

L’interesse del calciomercato Milan per Fabbian non è un mistero. Il giovane centrocampista si è messo in mostra nell’ultima stagione, attirando l’attenzione di numerosi club con le sue prestazioni di alto livello. La sua visione di gioco, la capacità di inserimento e la duttilità tattica lo rendono un profilo estremamente interessante per la mediana rossonera. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, e il neo-allenatore Massimiliano Allegri sarebbero rimasti positivamente impressionati dal suo potenziale. Tare, in particolare, avrebbe individuato in Fabbian un elemento in grado di crescere e diventare un pilastro del futuro rossonero. La volontà di Allegri di avere un centrocampo dinamico e con diverse opzioni tattiche si sposa perfettamente con le caratteristiche del giovane talento.

Ma la notizia di Moretto non si ferma qui. L’esperto di mercato ha anche gettato nuova luce sulla complicata vicenda che riguarda Yunus Musah. Nonostante le numerose voci che davano l’affare per imminente, Moretto ha smentito, affermando che a oggi non c’è ancora un accordo tra Atalanta e Milan per il centrocampista statunitense.

La strategia di Tare e Allegri sembra essere quella di costruire una squadra solida, equilibrata e con un mix di giovani talenti e giocatori di esperienza. L’obiettivo è quello di tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Per raggiungere questo traguardo, però, sarà fondamentale sbloccare queste trattative e portare a casa i rinforzi desiderati. Il tempo stringe e le prossime settimane saranno decisive per capire l’evoluzione delle due vicende. I tifosi del Milan, in attesa di novità, sperano che il lavoro del nuovo DS e del nuovo allenatore possa portare ai risultati sperati e che la squadra possa presto essere rinforzata con i giusti profili per una stagione da protagonisti.