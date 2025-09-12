Calciomercato Milan, Furlani gangola! Intesa ormai raggiunta, i dettagli e le cifre. Fumata bianca all’orizzonte

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani può gongolare per l’imminente intesa con Saelemaekers per il rinnovo del contratto

Una storia di rivincita e rinascita. È quella di Alexis Saelemaekers, il giocatore belga che, dopo due prestiti consecutivi che sembravano segnare la fine della sua avventura in rossonero, è tornato al calciomercato Milan per restarci. E lo ha fatto in grande stile, conquistando il cuore dei tifosi e la fiducia di mister Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Saelemaekers non è più una semplice alternativa, ma un tassello fondamentale del nuovo Milan targato Allegri e del direttore sportivo Igli Tare.

La sua storia recente è nota: dopo aver passato le ultime due stagioni in prestito, si presentò al primo giorno di raduno con una ferma convinzione: “Sono qui per restare”. Una dichiarazione che avrebbe potuto sembrare un atto di coraggio, ma che si è trasformata in una solida realtà. L’impressione, come riportato anche dai colleghi di Tuttosport, è che Saelemaekers abbia superato ogni aspettativa. La sua duttilità, il suo spirito di sacrificio e la sua costante crescita lo hanno reso un vero e proprio jolly per il tecnico livornese, capace di ricoprire più ruoli e di adattarsi a diverse esigenze tattiche. Che giochi sull’esterno, in un centrocampo a tre o anche in posizione più avanzata, il belga offre sempre un contributo prezioso, fatto di corsa, intensità e una ritrovata qualità tecnica.

Il nuovo corso del Milan, guidato da Allegri e Tare, sembra aver trovato in Saelemaekers un elemento su cui costruire il futuro. Le prestazioni del giocatore non sono passate inosservate nemmeno al di fuori del campo. Secondo Tuttosport, la dirigenza rossonera avrebbe già avviato i contatti con l’agente del giocatore, Stipic, per discutere un rinnovo di contratto a lungo termine. Una mossa che sottolinea la volontà del club di blindare i suoi talenti e di dare continuità al progetto tecnico.

Le cifre riportate dal quotidiano torinese sono significative e testimoniano il valore che il Milan attribuisce al giocatore: sul tavolo ci sarebbe un prolungamento fino al 2030. Un contratto di cinque anni che legherebbe Saelemaekers al club per un periodo lunghissimo, dimostrando una fiducia incondizionata. A questo si aggiungerebbe un adeguamento dello stipendio, che passerebbe dagli attuali 2 milioni di euro a 3 milioni di euro a stagione. Un aumento che non è solo una ricompensa per le sue ottime prestazioni, ma anche un segnale di come il club veda in lui un elemento chiave per i successi futuri. L’ufficializzazione di questo accordo sarebbe un segnale forte, sia per i tifosi che per il mercato, che il Milan sta costruendo una squadra solida e duratura, con un occhio attento alla valorizzazione dei talenti che già ha in casa.

La storia di Saelemaekers è un esempio lampante di come, con la determinazione e il duro lavoro, sia possibile ribaltare le situazioni più difficili. È passato dall’essere un giocatore in bilico a un punto fermo del Milan di Allegri e Tare. Questo rinnovo, se confermato, non sarebbe solo una firma su un contratto, ma la celebrazione di una rivincita personale che ha trovato la sua perfetta realizzazione nel cuore pulsante del progetto rossonero. La sua crescita esponenziale, unita alla fiducia della società e dello staff tecnico, lo ha reso uno dei simboli di questo nuovo inizio per il club.