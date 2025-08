Calciomercato Milan, si apre la caccia a Vlahovic! Un intermediario al lavoro, ecco i possibili termini dell’operazione

Calciomercato Milan, è aperta la caccia a Dusan Vlahovic: un intermediario lavora per i rossoneri, questi i possibili termini dell’affare

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più incerto, con una svolta significativa che sembra essere alle porte per il centravanti serbo. Nonostante sia considerato uno dei pezzi pregiati del calcio mondiale destinati a cambiare maglia quest’estate, il grande giro dei centravanti non è ancora partito, e la Juventus ha urgenza di risolvere una delle situazioni più spinose all’interno del proprio organico.

Nei giorni scorsi, il direttore generale Damien Comolli ha cercato di spostare la pressione sul giocatore, prospettando una permanenza forzata in assenza di offerte congrue. Tuttavia, la Juventus sta intensificando il pressing sul PSG per Kolo Muani e si è già assicurata le prestazioni di Jonathan David. Questo scenario mette Vlahovic in una posizione scomoda: se rimanesse a Torino, dovrebbe accontentarsi di uno spazio molto marginale, un rischio significativo nell’anno che precede il Mondiale. È evidente che questa è stata una mossa strategica per mettere fretta al giocatore e al suo entourage.

Le tracce internazionali per Vlahovic non hanno ancora portato a concretezza. Finora, solo il Fenerbahce ha ricevuto un netto rifiuto da parte del giocatore, nonostante un’offerta allettante di 10 milioni a stagione per quattro anni, che avrebbe fruttato alla Juventus circa 30 milioni. Il Barcellona rimane alla finestra, in attesa di “saldi” di fine mercato, mentre l’Atletico Madrid si sta muovendo sulle tracce di Raspadori. L’attaccante serbo ha più volte ribadito di non avere interesse per destinazioni esotiche, come la Turchia o l’Arabia Saudita, e ha espresso anche qualche perplessità riguardo alla Premier League.

In questo complesso panorama, l’ipotesi calciomercato Milan emerge come la sua preferita, e Vlahovic non ne ha fatto segreto nei recenti contatti diretti tra il suo entourage e il club rossonero. L’interesse del Milan per Vlahovic è diventato sempre più concreto e rappresenta una soluzione ideale per il giocatore che cerca continuità e un ruolo da protagonista in vista degli impegni con la nazionale.

Il Milan si Muove Concretamente: L’Intervento di Tare e Allegri

Negli ultimi giorni, un intermediario si è palesato, pronto a curare la fase di costruzione della trattativa. Fino a poco tempo fa, la Juventus era rimasta in attesa di un’offerta che non è arrivata. Ora, un interlocutore ha registrato le condizioni base per confezionare la prima proposta e avviare finalmente la trattativa tra i club. Questo è un passo cruciale che potrebbe sbloccare l’intera operazione e dare il via al valzer delle punte tanto atteso.

La situazione finanziaria di Vlahovic alla Juventus è complessa: il club deve al giocatore uno stipendio maggiorato a 12 milioni, di cui 8 milioni di base e 4 milioni legati a un bonus fedeltà riconosciuto a lui e al suo agente al momento della firma nel 2021. Il Milan, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sembra orientato a proporre inizialmente la metà dello stipendio base del serbo, quindi tra i 3 e i 4 milioni. Una cifra che potrebbe sembrare bassa, ma la Juventus, da fine mese, non avrà più alcun potere di trattativa sul giocatore, da qui il tentativo di Comolli di aumentare la pressione.

Il Milan, inoltre, ha mostrato negli ultimi giorni un interesse anche per Kolo Muani e Nunez, ma queste sembrano più che altro azioni di disturbo volte a non sbilanciarsi eccessivamente su Vlahovic e a mantenere aperte diverse opzioni. Tuttavia, la preferenza del giocatore per i colori rossoneri, unita all’evidente necessità della Juventus di cedere, rende il Milan il candidato più forte per accaparrarsi le prestazioni del talentuoso attaccante. L’arrivo di Vlahovic al Milan, sotto la guida di Allegri e con Tare al comando delle operazioni di mercato, potrebbe rappresentare la svolta definitiva per le ambizioni rossonere nella prossima stagione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.