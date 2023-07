Fresneda Milan: incontro tra l’agente e il Barcellona. La situazione sul futuro del terzino spagnolo del Valladolid

Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona fa sul serio per Ivan Fresneda e in giornata si è tenuto un incontro tra Deco e l’agente del giocatore per imbastire una trattativa.

Il terzino spagnolo piace anche al Milan, che ha già avanzato una prima offerta di 10 milioni di euro. Offerta che verrà pareggiata dal club blaugrana.