Calciomercato Milan, l’Inter in chiusura per Akanji! Dopo il no a Tare il difensore è pronto a vestire la maglia nerazzurra a queste condizioni. Ultime

Secondo diverse fonti di mercato, l’Inter sta per chiudere un importante colpo in difesa: Manuel Akanji è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. La dirigenza del club milanese sta lavorando per definire l’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, un’operazione che potrebbe dare il via al tanto atteso rinforzo per la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi.

I termini dell’accordo, che sembra essere ormai a un passo dalla conclusione, prevedono un prestito oneroso di 2 milioni di euro, a cui si aggiunge un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una cifra complessiva che porterebbe l’affare a un valore di circa 17 milioni di euro. Se l’operazione dovesse andare in porto, l’Inter si assicurerebbe un difensore di grande esperienza, un classe ’95 che ha già calcato i palcoscenici del calcio che conta e che ha dimostrato grande affidabilità e versatilità.

Quello che rende ancora più interessante la trattativa è il fatto che si stia svolgendo a prescindere dalla situazione legata a Benjamin Pavard. L’Inter, infatti, sembra intenzionata a chiudere per Akanji a prescindere dall’esito della trattativa per il difensore francese, a dimostrazione della volontà del club di rinforzare il reparto arretrato in maniera decisa e di non lasciare nulla al caso.

L’arrivo di Akanji all’Inter sarebbe un duro colpo per le ambizioni di mercato del Milan. Il difensore svizzero era stato infatti, in un recente passato, un obiettivo concreto del DS rossonero Tare, che lo aveva seguito con grande attenzione. Il Milan lo aveva considerato un profilo ideale per rinforzare la difesa, ma la concorrenza e le difficoltà nel raggiungere un accordo avevano fatto sfumare la possibilità. Ora l’Inter è vicinissima a chiudere, e si prepara ad accogliere un giocatore che ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nella retroguardia nerazzurra.