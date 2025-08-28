Calciomercato Milan, Jashari cambia il destino di Musah? Clamorosa indiscrezione sul futuro dell’americano

Calciomercato Milan, l’infortunio di Jashari potrebbe cambiare il destino di Musah, vicinissimo all’Atalanta: l’americano può restare

Un fulmine a ciel sereno ha scosso il Milan e i suoi tifosi. L’infortunio di Ardon Jashari, uno dei volti nuovi del centrocampo rossonero, rappresenta un duro colpo sia per la squadra che per le strategie di mercato. La notizia, confermata dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, ha gettato un’ombra sulle prossime mosse del club milanese, guidato in panchina da Massimiliano Allegri e nel ruolo di direttore sportivo dal neo-arrivato Tare.

La diagnosi per il giovane centrocampista svizzero non è delle più rosee: si parla di un infortunio grave al perone che lo terrà lontano dai campi per quasi due mesi, se non di più. Questa assenza prolungata crea un vuoto significativo nella mediana, appena rinnovata in estate proprio con l’innesto di Jashari. Allegri perde così un elemento prezioso, su cui contava per dare equilibrio e dinamismo al reparto. Il tecnico toscano dovrà ora rivedere i suoi piani tattici, affidandosi a giocatori come Fofana, Loftus-Cheek e Modric, con il rischio di sovraccaricarli in questo inizio di stagione così intenso.

Ma le ripercussioni non si fermano al campo. L’infortunio di Jashari potrebbe avere un impatto diretto sulle ultime frenetiche giornate di mercato. Come riportato da Moretto nel suo ultimo video su YouTube, l’operazione per Yunus Musah rischia seriamente di saltare. Il calciomercato Milan, che aveva già un accordo di massima con l’Atalanta per il centrocampista americano, si trova ora in una situazione di stallo. La dirigenza rossonera, con Tare in prima linea, sta riflettendo attentamente sulla prossima mossa. È lecito chiedersi se, a fronte di questo inaspettato infortunio, il club milanese deciderà di bloccare l’affare Musah per tutelare le proprie risorse economiche e sportive.

L’operazione per Yunus Musah sembrava ormai in dirittura d’arrivo, un tassello fondamentale per completare la rivoluzione del centrocampo voluta da Allegri. L’idea era quella di creare un reparto profondo e versatile, in grado di affrontare al meglio la doppia competizione tra campionato e Champions League. L’assenza di Jashari scombina i piani e costringe il Milan a una nuova valutazione. Il club potrebbe decidere di non investire ulteriormente in un ruolo che, al momento, è già ben coperto dagli altri innesti estivi e puntare su altri reparti, oppure, al contrario, accelerare per Musah, vista la necessità di un’alternativa in più. La situazione è fluida e la reazione del club rossonero è attesa nelle prossime ore. I tifosi sono con il fiato sospeso, in attesa di capire quali saranno le conseguenze di questo sfortunato infortunio.