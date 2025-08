Calciomercato Milan, indiscrezioni smentite su Okafor! Idee chiare di Tare e messaggio allo svizzero

Calciomercato Milan, arrivano smentite sulla possibile permanenza di Okafor: i rossoneri vogliono monetizzare con lo svizzero

Le voci di calciomercato si intensificano e una delle notizie più scottanti che circola negli ambienti rossoneri, riportata con enfasi anche da Gazzetta.it, riguarda il futuro di Noah Okafor. Sembra sempre più difficile che l’attaccante svizzero rimanga a Milano, con il calciomercato Milan determinato a monetizzare la sua partenza. Questa decisione non è casuale ma si inserisce in una più ampia strategia di mercato volta a rimpinguare le casse del club e a finanziare i prossimi investimenti.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan e di Massimiliano Allegri in panchina segna un cambio di rotta significativo per la società. Entrambi i professionisti sono noti per la loro capacità di individuare talenti e, al contempo, per la loro pragmaticità nelle operazioni di mercato. La situazione di Okafor rientra perfettamente in questa nuova filosofia. Acquistato con determinate aspettative, lo svizzero non ha forse raggiunto il rendimento sperato con continuità, rendendo la sua cessione un’opzione concreta e vantaggiosa per il bilancio rossonero.

Il Milan, sotto la nuova gestione, sta attuando una politica di gestione oculata delle risorse. Ogni giocatore in rosa viene valutato attentamente in base al suo valore di mercato, al suo impatto sulla squadra e al potenziale di plusvalenza che può generare. Okafor, pur essendo un calciatore dalle indubbie qualità tecniche, potrebbe non rientrare nei piani tattici a lungo termine di Allegri o semplicemente rappresentare un’opportunità di liquidità immediata che il club non intende lasciarsi sfuggire.

La cessione di Okafor permetterebbe al Milan di avere una maggiore disponibilità economica per inseguire obiettivi più mirati e in linea con le esigenze della squadra delineate da Allegri. Il reparto offensivo, in particolare, è sotto la lente d’ingrandimento e i fondi derivanti da una sua eventuale partenza potrebbero essere reinvestiti per l’acquisto di un centravanti di peso o di un esterno d’attacco con caratteristiche diverse, in grado di garantire un maggior numero di gol e assist.

Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di Noah Okafor. Molti club, sia in Serie A che all’estero, potrebbero essere interessati ad acquisire le prestazioni dello svizzero, offrendo al Milan la possibilità di avviare un’asta per massimizzare il profitto. L’obiettivo è chiaro: ottenere il massimo dalla sua cessione per poi potersi muovere con maggiore libertà sul mercato in entrata, costruendo un Milan sempre più competitivo e in grado di lottare per i vertici del calcio italiano ed europeo. La strategia è delineata, ora si attendono le mosse concrete sul tavolo delle trattative.