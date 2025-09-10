Calciomercato Milan, incasso da 4 milioni di euro: nuovo guadagno dalla cessione

Calciomercato Milan – Dalla cessione dell’ex rossonero c’è un nuovo incasso per il club

Un’operazione a sorpresa nel mondo del calciomercato sta per concludersi e porta un’ottima notizia anche per il Milan. L’Al Ittihad, club della Saudi Pro League, ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare Jan Carlo Simić, il giovane e promettente difensore serbo con un passato nel vivaio rossonero. Lo riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che svela i dettagli dell’intesa.

L’accordo prevede un contratto quadriennale per il giocatore e una cifra vicina ai 20 milioni di euro (incluse le aggiunte) che l’Al Ittihad verserà nelle casse dell’Anderlecht, club belga dove Simić ha militato dopo la sua esperienza nel Milan. Si tratta di un trasferimento significativo che testimonia il crescente interesse dei club arabi verso i giovani talenti europei.

A trarre vantaggio da questa operazione, oltre all’Anderlecht, è anche il Diavolo. Come specificato dalla fonte, il club rossonero ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che si stima possa portare nelle casse del club circa 4 milioni di euro. Una clausola inserita al momento della cessione di Simić che si rivela un’ottima mossa strategica, permettendo al Milan di beneficiare economicamente della crescita del suo ex difensore.

Simić, classe 2005, ha lasciato il Milan lo scorso giugno per trovare maggiore spazio e minuti di gioco. Ora, dopo un’ottima stagione in Belgio, si prepara a una nuova sfida in un campionato in continua crescita. I passaggi formali dell’accordo seguiranno a breve, ma l’intesa tra le parti è già stata raggiunta. Questa operazione rappresenta un esempio di come i club stiano diventando sempre più attenti a inserire clausole di futura rivendita, trasformando la cessione di un giovane talento in una potenziale fonte di guadagno.