Calciomercato Milan, i dettagli e l’impatto a bilancio dell’operazione Athekame: tutti i numeri e le cifre

Calciomercato Milan, spuntano i dettagli e l’impatto a bilancio dell’operazione con lo Young Boys per il terzino svizzero

Ieri, giovedì 15 agosto 2025, il calciomercato Milan ha ufficializzato un’operazione di mercato che potrebbe avere un impatto significativo sui suoi conti: l’arrivo a titolo definitivo di Zachary Athekame, terzino svizzero classe 2004. Il giovane talento ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2030, segnando un nuovo tassello nella strategia di rafforzamento della squadra voluta dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, e dal neo-allenatore, Massimiliano Allegri.

Impatto Finanziario dell’Acquisto di Athekame

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’operazione Athekame comporta un investimento di circa 10 milioni di euro per il costo del cartellino. Sebbene la cifra ufficiale sarà resa nota solo alla pubblicazione del prossimo bilancio, questa stima ci permette di analizzare l’impatto economico immediato. Considerando un contratto di cinque anni, l’ammortamento annuale dell’acquisto sarà di 2 milioni di euro. Questa voce, che rappresenta la quota del costo del giocatore che viene “spalmata” sul bilancio per ogni anno di contratto, inciderà direttamente sui conti del club.

Costo Annuo Complessivo e Monte Ingegni

Oltre all’ammortamento, è fondamentale considerare lo stipendio del giocatore. Le indiscrezioni, sempre da Calcio e Finanza, parlano di un ingaggio di 1 milione di euro netti all’anno per Athekame. Per calcolare il costo lordo per il club, tenendo conto delle imposte e dei contributi previsti dalla legislazione italiana, si stima che tale cifra si traduca in 1,86 milioni di euro lordi annuali. Sommando l’ammortamento e il costo lordo dello stipendio, il costo totale annuo a bilancio per il Milan relativo a Zachary Athekame ammonterà a circa 3,86 milioni di euro. Questo dato rientra nella gestione del monte ingaggi e degli investimenti voluti dalla nuova dirigenza, con l’obiettivo di bilanciare sostenibilità economica e competitività sportiva.

Una Strategia a Lungo Termine per il Milan di Tare e Allegri

L’acquisto di un giovane promettente come Athekame, con un contratto a lungo termine, riflette una strategia precisa da parte del Milan. Sotto la guida del DS Igli Tare e con la visione tattica di Massimiliano Allegri, il club sembra orientato a investire su talenti emergenti che possano crescere e valorizzarsi nel tempo, garantendo al contempo un futuro solido alla squadra. Athekame, pur essendo un classe 2004, è considerato un elemento con grande potenziale, capace di offrire dinamismo e qualità sulla fascia. Il suo impatto, sia in termini di prestazioni in campo che di bilancio, sarà attentamente monitorato nei prossimi anni.

Questo tipo di operazioni, che combinano un investimento sul presente con una prospettiva futura, sono cruciali per il Milan che ambisce a consolidare la sua posizione ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il costo annuo di quasi 4 milioni di euro per Athekame è un investimento significativo, ma se il giocatore dovesse confermare le aspettative, il suo valore di mercato potrebbe aumentare considerevolmente, portando a benefici economici e sportivi nel lungo periodo. L’attenzione ai costi e la gestione oculata delle risorse rimangono pilastri fondamentali per la salute finanziaria del club rossonero.