Calciomercato Milan, il Real offre Isco ma c’è un ostacolo: la situazione

Calciomercato Milan, i Blancos hanno offerto Isco nell’ambito dell’operazione Brahim Diaz: l’ostacolo è l’ingaggio fuori portata

Calciomercato Milan, importante novità quella riportata da Daniele Longo: il Real Madrid avrebbe infatti offerto Isco al Milan nell’ambito dell’operazione Brahim Diaz (per la quale manca solo l’ufficialità). I rossoneri hanno mostrato grande interesse per lo spagnolo ed anche il Real è pronto a liberarlo a prezzi conveniente. C’è tuttavia un grosso ostacolo.

INGAGGIO ESAGERATO – Isco avrebbe infatti chiesto 9 milioni di euro a stagione per due o tre anni per lasciare la Spagna, due in più di quelli che percepisce attualmente. Se il trequartista calerà le proprie pretese, l’affare potrebbe davvero decollare.