Calciomercato Milan, il Monza chiude per Brescianini: la situazione

Calciomercato Milan, il Monza si è assicurato in prestito il centrocampista Brescianini: sfuma il passaggio al Brescia

Calciomercato Milan, i rossoneri concludono un’operazione in uscita. Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, è stata chiusa la trattativa tra i rossoneri e il Monza per il passaggio in prestito di Brescianini alla società di Berlusconi. Le visite mediche sono programmate per giovedì.

NIENTE BRESCIA – Sfuma dunque l’ipotizzato passaggio al Brescia nell’ambito dell’operazione Tonali: il centrocampista poteva essere la chiave per abbassare il prezzo del riscatto del centrocampista classe 2000.