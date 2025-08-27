Calciomercato Milan, a centrocampo spunta Pellegrini? Importante novità sul futuro del centrocampista della Roma

Calciomercato Milan, per il centrocampo, in alternativa a Rabiot, spunta anche il nome di Lorenzo Pellegrini. Ultime

Dopo un lungo stop, c’è una notizia che fa sorridere i tifosi della Roma: Lorenzo Pellegrini è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista giallorosso ha svolto la sua prima seduta completa con il resto della squadra a Trigoria questa mattina, segnando un passo cruciale nel suo recupero. La ripresa dell’attività in campo arriva a circa tre mesi dall’intervento chirurgico al tendine del retto femorale della coscia sinistra, un infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco per un periodo piuttosto lungo. La lesione, che ha richiesto un’operazione delicata, ha costretto Pellegrini a un percorso di riabilitazione intenso e meticoloso. Il suo ritorno è senza dubbio un’iniezione di fiducia per l’ambiente romanista, ma il suo futuro nella Capitale resta più che mai incerto.

Le recenti dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, il nuovo allenatore della Roma, hanno gettato un’ombra sul futuro del capitano. Alla vigilia della sfida contro il Bologna, Gasperini ha espresso senza mezzi termini il suo punto di vista sul rinnovo contrattuale di Pellegrini, in scadenza nel 2026. “È evidente che la società non voglia rinnovargli il contratto”, ha affermato il tecnico, accendendo la miccia su una questione già delicata. Queste parole hanno di fatto ufficializzato una situazione di stallo che si protrae da tempo, aprendo uno scenario inaspettato: il giocatore è ora considerato cedibile e la società sta cercando una soluzione per il suo trasferimento. Il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro in questi ultimi, frenetici giorni di mercato per trovare una destinazione adeguata. L’obiettivo è monetizzare la cessione del giocatore ed evitare di perderlo a parametro zero in futuro.

Il nome di Lorenzo Pellegrini è stato accostato con forza a diverse squadre, ma l’ipotesi più concreta sembra essere quella che porta al calciomercato Milan. I rossoneri, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e con il nuovo direttore sportivo Igli Tare, sono alla ricerca di un centrocampista di qualità e con esperienza internazionale. Pellegrini, con le sue doti tecniche, la sua visione di gioco e la capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo, risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza milanista. Il Milan, reduce da una campagna acquisti mirata, vedrebbe in Pellegrini il rinforzo ideale per il reparto nevralgico, un tassello fondamentale per competere ad alti livelli in Serie A. La notizia, riportata dall’ANSA, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi milanisti che sognano di vedere il capitano romanista indossare la maglia rossonera. Le trattative sono in corso e il tempo stringe. Il mercato chiude tra pochi giorni e la Roma deve prendere una decisione definitiva sul futuro di uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Sarà l’inizio di una nuova avventura per Pellegrini lontano dalla sua squadra del cuore? Oppure ci sarà un colpo di scena in extremis? Il futuro di Lorenzo Pellegrini è appeso a un filo, tra il campo da gioco e il turbinio del mercato.