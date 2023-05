Okafor Milan: previsti nuovi contatti. Le ultime sull’attaccante svizzero del Salisburgo in vista della sessione estiva di mercato

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan non ha mollato l’idea Noah Okafor per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

L’attaccante svizzero ha deciso di non rinnovare il contratto con il Salisburgo e sono previsti nuovi contatti tra il club rossonero e l’entourage del giocatore.