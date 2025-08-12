Calciomercato Milan, non tramonta la pista Nicolas Jackson per l’attacco! Spunta la possibile formula dell’operazione

Calciomercato Milan, per l’attacco della prossima stagione non tramonta la pista che porta a Nicolas Jackson: ecco la formula

Il Milan è in piena attività sul mercato estivo, con il neo Direttore Sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri determinati a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale per l’attacco è Rasmus Hojlund, il talentuoso attaccante danese attualmente al Manchester United. Tare è volato personalmente in Inghilterra per intavolare le trattative e strappare il “sì” del giocatore, ma la situazione si sta rivelando più complessa del previsto. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Hojlund sembrerebbe restio a lasciare Manchester, spinto da un “puro orgoglio” che lo lega ancora ai Red Devils.

Il calciomercato Milan, tuttavia, non intende rimanere ostaggio di questa situazione. Igli Tare ha fissato un ultimatum chiaro: Massimo una settimana. Se entro questo termine non dovesse arrivare una svolta positiva sul fronte Hojlund, il club rossonero virerà con decisione su uno degli altri obiettivi individuati per l’attacco. Questa strategia dimostra la risolutezza della dirigenza milanista, che non vuole perdere tempo prezioso e intende assicurarsi un attaccante di spessore per Allegri il prima possibile.

Nicolas Jackson: L’Alternativa Concreta al Vlahovic e Ramos

Tra le alternative al profilo di Hojlund, i nomi sul taccuino di Tare sono di alto livello: Dusan Vlahovic della Juventus, Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain e, in particolare, Nicolas Jackson del Chelsea. È proprio su quest’ultimo che il Milan potrebbe concentrare i suoi sforzi qualora la trattativa per Hojlund dovesse fallire.

Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001, ha dimostrato un potenziale notevole durante la sua prima stagione al Chelsea. Nonostante le difficoltà generali della squadra londinese, Jackson ha messo in mostra velocità, fisicità e un buon fiuto per il gol. La sua capacità di attaccare la profondità e di creare occasioni da rete lo rende un profilo estremamente interessante per il Milan di Allegri, che ricerca un attaccante in grado di adattarsi a diversi schemi di gioco e di garantire un numero consistente di gol.

Il Chelsea, dopo una stagione altalenante, potrebbe essere disposto a cedere Jackson, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta economicamente vantaggiosa. Per il Milan, l’operazione Jackson rappresenterebbe un investimento importante, ma potenzialmente molto redditizio. Il giocatore, infatti, ha ampi margini di miglioramento e potrebbe esplodere definitivamente sotto la guida di un allenatore esperto come Allegri, in un campionato tatticamente stimolante come la Serie A. La sua giovane età e le sue caratteristiche tecniche e atletiche lo rendono un obiettivo primario per il futuro del reparto offensivo rossonero, in linea con la politica di rafforzamento mirato voluta da Tare. La determinazione di Jackson, unita alla sua voglia di affermarsi ai massimi livelli, si sposerebbe perfettamente con l’ambizione del Milan di tornare a competere per i massimi traguardi.

Il pressing su Hojlund continuerà per pochi giorni, ma è chiaro che il Milan ha già in mente piani B ben definiti, con Nicolas Jackson che si posiziona come una delle opzioni più concrete e allettanti per l’attacco di Massimiliano Allegri. La settimana decisiva è appena iniziata.