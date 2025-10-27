Calciomercato Milan, cresce la suggestione Icardi per gennaio! L’argentino...

Calciomercato Milan, sta crescendo in casa rossonera la suggestione Mauro Icardi per l’attacco: l’argentino è il preferito di Allegri

Il calciomercato Milan continua la sua ricerca di un grande attaccante e tra le opzioni che animano il calciomercato figura un nome di forte impatto e dal passato controverso a Milano: Mauro Icardi.

Il sogno, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, è riportare l’ex capitano dell’Inter in città, nonostante la sua avventura nerazzurra e il suo attuale status al Galatasaray. La notizia suggerisce che l’attaccante argentino, pur essendo in Turchia, sia “finito ai margini” del progetto, un dettaglio che, se confermato, renderebbe l’operazione realizzabile per il Diavolo. L’idea di vedere Icardi con la maglia rossonera, dopo la sua lunga e significativa parentesi interista, rappresenta una delle suggestioni più clamorose della finestra di mercato.

Calciomercato Milan, le alternative a Mauro Icardi

Oltre all’opzione Icardi, il Milan valuta diversi altri profili per rinforzare il reparto offensivo.