Calciomercato Milan, cresce la suggestione Icardi per gennaio! L’argentino...

Calciomercato Milan, sta crescendo in casa rossonera la suggestione Mauro Icardi per l’attacco: l’argentino è il preferito di Allegri
Il calciomercato Milan continua la sua ricerca di un grande attaccante e tra le opzioni che animano il calciomercato figura un nome di forte impatto e dal passato controverso a Milano: Mauro Icardi.
Il sogno, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, è riportare l’ex capitano dell’Inter in città, nonostante la sua avventura nerazzurra e il suo attuale status al Galatasaray. La notizia suggerisce che l’attaccante argentino, pur essendo in Turchia, sia “finito ai margini” del progetto, un dettaglio che, se confermato, renderebbe l’operazione realizzabile per il Diavolo. L’idea di vedere Icardi con la maglia rossonera, dopo la sua lunga e significativa parentesi interista, rappresenta una delle suggestioni più clamorose della finestra di mercato.
Calciomercato Milan, le alternative a Mauro Icardi
Oltre all’opzione Icardi, il Milan valuta diversi altri profili per rinforzare il reparto offensivo.
- Vlahovic: Il serbo rimane un’idea, sebbene venga considerato “più un’idea a costo zero quando si svincola dalla Juve”, suggerendo che l’interesse sia legato a una potenziale scadenza contrattuale futura piuttosto che a un trasferimento imminente.
- Premier League: Dalla Premier League arrivano due opportunità interessanti: Zirkzee del Manchester United e Gabriel Jesus dell’Arsenal.
- Corsia Preferenziale e Idea alla Beckham: Calciomercato.it ha anche svelato che i rossoneripotrebbero sfruttare una “corsia preferenziale” per Rayan del Vasco da Gama. Un’idea più esotica è rappresentata da Heung-Min Son, con un’ipotesi che ricorda l’operazione David Beckham: prenderlo in prestito per alcuni mesi sfruttando la sosta nella MLS americana.