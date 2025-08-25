Calciomercato Milan, resta viva la suggestione Vlahovic! Ibrahimovic in azione, cosa ha fatto lo svedese

Calciomercato Milan, in casa rossonera resta viva la pista Dusan Vlahovic: in mattinata contatto tra il serbo e Zlatan Ibrahimovic

Il calciomercato estivo continua a scaldarsi e, tra le tante voci e indiscrezioni, una in particolare continua a infiammare l’ambiente milanista: quella che porta a Dusan Vlahović. Il centravanti serbo, attualmente in forza alla Juventus, è sempre stato un obiettivo ambito per il calciomercato Milan e, a quanto pare, le speranze di vederlo vestire la maglia rossonera non sono mai svanite. L’ultima, clamorosa, notizia arriva da Luca Cohen, un nome che sta diventando sempre più autorevole nel panorama del mercato calcistico. Cohen ha rivelato un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola, riaccendendo una fiamma che sembrava essersi sopita. Secondo le sue informazioni, ci sarebbe stato un contatto diretto tra Zlatan Ibrahimović e lo stesso Vlahović, un colloquio che ha avuto come obiettivo quello di sondare il terreno e comprendere la reale volontà del giocatore.

Questa manovra non è casuale e si inserisce in un quadro ben preciso. Il Milan sta costruendo la squadra del futuro, una squadra che possa tornare a competere ai massimi livelli in Italia. Per farlo, serve un attaccante in grado di garantire un elevato numero di gol, un vero bomber da area di rigore. E chi meglio di Vlahović, un calciatore che ha già dimostrato il suo valore in Serie A e che, nonostante le recenti stagioni altalenanti, rimane uno dei profili più interessanti a livello internazionale? La strategia del Milan, come sempre, è chiara: puntare su giocatori giovani, ma già affermati, che possano dare un contributo immediato e rappresentare un investimento a lungo termine.

Il ruolo di Ibrahimović in questa vicenda è cruciale. Non è solo un dirigente, ma una vera e propria figura di riferimento, un mentore per molti giovani talenti. La sua esperienza, il suo carisma e la sua capacità di motivare i giocatori lo rendono un interlocutore ideale per un’operazione di questo calibro. Un colloquio diretto tra due grandi attaccanti, l’uno un’icona del passato e l’altro il potenziale futuro del Milan, ha un peso ben diverso da una semplice trattativa tra club. È un segnale forte, un messaggio che va oltre il mero aspetto economico. È un invito a far parte di un progetto vincente, a diventare un protagonista indiscusso.

A dirigere le operazioni in questo complesso scacchiere di mercato c’è il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. Il suo arrivo ha portato una ventata di novità e un approccio pragmatico e determinato. Tare, noto per la sua abilità nel concludere affari importanti e per la sua capacità di scovare talenti, sta lavorando in sinergia con la società per rinforzare ogni reparto, e l’attacco è sicuramente la priorità numero uno. L’arrivo di Vlahović non sarebbe solo un colpo di mercato, ma un vero e proprio colpo di scena che ribadirebbe le ambizioni del club.

Ma non è tutto. C’è anche l’aspetto tecnico, che vede Massimiliano Allegri al timone della squadra. Il nuovo allenatore rossonero, con la sua esperienza e il suo pragmatismo, ha bisogno di un centravanti con le caratteristiche di Vlahović, un giocatore che sappia tenere alta la squadra, che sia letale in area di rigore e che possa adattarsi al suo modulo di gioco. La sinergia tra Tare, Allegri e Ibrahimović sembra funzionare alla perfezione, un trio di esperti che ha un unico obiettivo: riportare il Milan nell’Olimpo del calcio. La pista Vlahović, quindi, non è solo un sogno, ma una reale possibilità, un affare che, se dovesse concretizzarsi, farebbe esplodere di gioia i tifosi rossoneri.