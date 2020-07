Calciomercato Milan: i rossoneri seguono due profili per la difesa

Calciomercato Milan: in vista della prossima stagione il Diavolo vorrebbe rinforzare il proprio reparto difensivo, ecco due nomi

Il Milan, in vista della prossima annata vorrebbe rinforzare il proprio reparto difensivo, visto che i soli Romagnoli e Kjaer non basterebbero.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi sarebbe sulle tracce di Ajer, centrale difensivo del Celtic e Milenkovic in forza attualmente alla Fiorentina. Per entrambi il valore del cartellino non supera i 30 milioni di euro.