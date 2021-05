Calciomercato Milan. i rossoneri pensano ad Under: la situazione

Calciomercato Milan, Maldini torna su Under, vecchio pallino del DT. Il turco potrebbe prendere il posto di Castillejo a destra

Calciomercato Milan, i rossoneri tornato a pensare seriamente ad Under. Come riportato da Il Tempo infatti, l’esterno turco non verrà riscattato dagli inglesi del Leicester nonostante un diritto di riscatto a loro favore di 24 milioni di euro. Under tornerà quindi nella Capitale ma con poche chance di rimanere.

MALDINI ALLA CARICA – Con un contratto in scadenza nel 2023 e un residuo a bilancio di soli 5 milioni di euro, l’esterno è tornato a far gola al Milan con Maldini che potrebbe offrire una cifra intorno ai 10 milioni per convincere i giallorossi a privarsene.