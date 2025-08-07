Calciomercato Milan, Hojlund scavalca Vlahovic? Ok di Allegri, a queste condizioni Diavolo fortemente tentato

Calciomercato Milan, Hojlund potrebbe scavalcare Vlahovic nelle preferenze per l’attacco della prossima stagione: la formula

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su una potenziale operazione di mercato che potrebbe infiammare l’estate rossonera: “Hojlund vuole tornare in Italia, prende meno di Vlahovic. E il Milan ci pensa…”. Dopo aver chiuso l’importante acquisto di Ardon Jashari e aver quasi definito anche l’arrivo di Zachary Athekame, il calciomercato Milan si prepara a concentrare tutte le proprie energie sulla ricerca del nuovo attaccante titolare, un tassello fondamentale per il nuovo corso sotto la guida di mister Max Allegri e del direttore sportivo Igli Tare.

Il nome di Dusan Vlahovic della Juventus è da tempo in cima alla lista dei desideri del Diavolo. L’attaccante serbo rappresenta un profilo di altissimo livello, capace di garantire un numero elevato di gol e un impatto immediato sul fronte offensivo. Tuttavia, le richieste economiche della Juventus e l’ingaggio del giocatore potrebbero rappresentare ostacoli significativi, spingendo il Milan a valutare alternative altrettanto valide ma potenzialmente più accessibili.

Ed è qui che entra in gioco la clamorosa pista che porta a Rasmus Hojlund, attaccante danese attualmente al Manchester United. Per chi segue il calcio italiano, il nome di Hojlund non è certo nuovo: il giovane centravanti ha già vestito la maglia dell’Atalanta, lasciando un ottimo ricordo di sé in Serie A grazie alle sue doti fisiche, alla sua velocità e al suo fiuto per il gol. La sua esperienza nel campionato italiano lo renderebbe un innesto meno “rischioso” in termini di adattamento rispetto ad altri profili internazionali.

Il Manchester United sembra intenzionato a cedere Hojlund, soprattutto in vista dell’imminente chiusura dell’acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia per ben 85 milioni di euro. Con l’arrivo di Sesko, lo spazio per Hojlund all’Old Trafford si ridurrebbe drasticamente, rendendo il giocatore desideroso di trovare una nuova sistemazione dove poter esprimere al meglio il proprio potenziale. Il suo desiderio di tornare in Italia rappresenta un fattore cruciale che potrebbe agevolare la trattativa con il Milan.

Rispetto a Vlahovic, Hojlund presenta un vantaggio significativo a livello economico per le casse rossonere: il suo ingaggio è inferiore a quello del serbo, il che lo rende un’opzione più sostenibile dal punto di vista finanziario. L’ostacolo maggiore rimane convincere il Manchester United a cedere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, una condizione che il Milan predilige per dilazionare l’investimento e valutare appieno il rendimento del giocatore.

Igli Tare, il nuovo DS rossonero, e Max Allegri, l’esperto tecnico chiamato a rilanciare il Milan, stanno monitorando attentamente la situazione. L’arrivo di un attaccante di peso è una priorità assoluta per la prossima stagione, e la scelta tra Vlahovic e Hojlund dipenderà da una serie di fattori, tra cui le disponibilità economiche, le tempistiche delle trattative e, non da ultimo, la volontà dei giocatori stessi. Il Milan è pronto a intavolare le trattative per regalare ad Allegri il centravanti che completerà l’organico e permetterà ai rossoneri di puntare con decisione ai massimi obiettivi.