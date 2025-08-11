Calciomercato Milan, Tare ha fatto breccia! Conclusione più vicina, sono ore bollenti. C’è l’apertura che tutti aspettavano

Calciomercato Milan, Igli Tare ha convinto Hojlund al trasferimento: bomba clamorosa dall’Inghilterra. Le ultime

Una notizia che scuote il calciomercato e fa sognare i tifosi rossoneri: Rasmus Højlund, l’attaccante del Manchester United, sarebbe aperto a un clamoroso trasferimento all’AC Milan. A riportarlo è il prestigioso Manchester Evening News, in un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe infiammare l’estate milanista e ridefinire gli equilibri offensivi della Serie A.

L’interesse del calciomercato Milan per un attaccante di peso non è certo un mistero. Con Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, la ricerca di un centravanti prolifico e con le caratteristiche giuste per il gioco allegriano è una priorità assoluta. Højlund, con la sua fisicità, la velocità e la capacità di finalizzazione, si sposa perfettamente con l’identikit del calciatore che il Milan sta cercando per rinforzare il reparto offensivo.

Il giovane attaccante danese, arrivato al Manchester United con grandi aspettative, ha mostrato lampo di classe e un potenziale enorme durante la sua permanenza all’Old Trafford. Nonostante una stagione altalenante per i Red Devils, Højlund ha dimostrato di avere le qualità per imporsi a livelli altissimi, ma la possibilità di un nuovo stimolo in un campionato tatticamente impegnativo come la Serie A e in una squadra con ambizioni di primato come il Milan potrebbe essere un fattore decisivo. La prospettiva di essere al centro del progetto tecnico di Allegri, un allenatore che ha sempre saputo valorizzare i suoi attaccanti, è senza dubbio allettante per il classe 2003.

Il Milan, da parte sua, è pronto a sferrare l’attacco. Con Tare al timone delle operazioni di mercato, si prospetta una sessione estiva all’insegna di scelte mirate e investimenti strategici. L’arrivo di Højlund rappresenterebbe un colpo significativo, non solo per le sue indubbie qualità tecniche, ma anche per il suo appeal mediatico e la sua capacità di generare entusiasmo tra i tifosi. La trattativa con il Manchester United non sarà semplice, ma la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel facilitare l’operazione.

Il Milan sembra davvero deciso a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti e l’apertura di Højlund al trasferimento è un segnale forte delle ambizioni del club. I prossimi giorni e le prossime settimane saranno cruciali per capire se questa clamorosa indiscrezione si trasformerà in realtà, portando il talento danese a vestire la gloriosa maglia rossonera sotto la guida di Tare e Allegri.