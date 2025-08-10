Calciomercato Milan, tutti i motivi dietro l’accelerazione per Hojlund! Tare ha cambiato nettamente strategia: ecco perchè

Calciomercato Milan, ecco tutti i motivi dietro l’accelerazione per Hojlund: Tare non ha intenzione di rimanere col cerino in mano

La strategia del calciomercato Milan per il mercato attaccanti ha subito una netta accelerazione. Inizialmente, la dirigenza rossonera, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, aveva palesato l’intenzione di rimanere alla finestra, attendendo gli sviluppi del mercato post-Ferragosto. L’obiettivo era osservare le dinamiche e i prezzi, magari approfittando di occasioni dell’ultimo minuto. Tuttavia, questa prudente attesa si è trasformata in un rischio calcolato giudicato eccessivo, portando a una modifica significativa della strategia iniziale. La paura di rimanere con il “cerino in mano”, ovvero di non trovare un profilo adeguato o di dover pagare prezzi esorbitanti all’ultimo minuto, ha spinto il Milan a muoversi con maggiore decisione e rapidità.

Questa nuova urgenza ha un nome e cognome ben preciso: Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, finora considerato un obiettivo, è ora salito prepotentemente nelle gerarchie del mercato rossonero, diventando una priorità concreta. La sua giovane età, il suo potenziale di crescita, e le caratteristiche tecniche che ben si sposano con le idee di gioco del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, lo rendono il profilo ideale per il futuro attacco del Milan. La sua velocità, la capacità di attaccare la profondità e la fisicità sono elementi che il tecnico livornese apprezza particolarmente e che ritiene fondamentali per il suo sistema di gioco.

Parallelamente, la posizione di Dusan Vlahovic si è raffreddata considerevolmente. L’attaccante serbo, a lungo accostato al Milan e considerato una delle prime scelte per rinforzare il reparto offensivo, sembra ora allontanarsi sempre di più da Milanello. Le richieste economiche per il suo cartellino e il suo ingaggio sono ritenute al momento eccessive e non in linea con la politica di contenimento costi e di sostenibilità economica che il Milan intende perseguire, pur ambendo a risultati importanti sia in Italia che in Europa. La dirigenza, in accordo con lo staff tecnico, preferisce investire su un profilo più giovane e con un margine di plusvalenza maggiore, caratteristiche che Hojlund incarna perfettamente.

La Gazzetta.it, fonte autorevole nel panorama giornalistico sportivo italiano, ha sottolineato questa svolta strategica, evidenziando come il Milan stia ora puntando con maggiore convinzione sul talento danese. L’obiettivo è chiudere l’operazione in tempi brevi, prima che altri club europei possano inserirsi o che il prezzo del giocatore subisca ulteriori rialzi. La tempistica è cruciale, e il Milan non vuole rischiare di perdere un obiettivo così importante per la prossima stagione. La sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro attaccante del Milan, con Hojlund in pole position e un futuro rossonero che si fa sempre più concreto per il giovane talento. La squadra, i tifosi, e Allegri stesso, attendono con ansia l’arrivo del nuovo centravanti che possa garantire i gol e le prestazioni necessarie per una stagione da protagonista. Il lavoro di Tare è intenso e si sta focalizzando sulla chiusura rapida di questa operazione chiave.