Calciomercato Milan, Hojlund è il nome in cima alla lista? La rivelazione di Fabrizio Romano sul bomber danese. Le ultimissime sui rossoneri

Il quadro per la caccia all’attaccante del Milan si sta evolvendo rapidamente, con un nome nuovo che torna prepotentemente in auge: Rasmus Højlund. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la situazione del giovane danese al Manchester United è cambiata drasticamente.

Fino alla scorsa settimana, Højlund aveva espresso la volontà di restare a Old Trafford, convinto di far parte del progetto tecnico del club. La sua posizione, tuttavia, era legata all’assenza di comunicazioni che lo ponessero sul mercato. Questo scenario è stato rivoluzionato dall’imminente arrivo di Benjamin Šeško dal Lipsia, un acquisto che renderà la concorrenza nel reparto offensivo dei Red Devils estremamente agguerrita. Consapevole che il suo spazio si ridurrebbe notevolmente, Højlund è ora considerato in uscita.

Il Milan è perfettamente informato su questa evoluzione e sta monitorando la situazione con grande attenzione. I rapporti con gli intermediari che potrebbero facilitare la trattativa per il danese sono ottimi, il che rappresenta un vantaggio non indifferente. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile prestito per Højlund, una formula che farebbe comodo ai rossoneri, ma al momento il Manchester United si mostra ancora restio a cedere il giocatore con questa modalità. Il destino di Højlund è legato a doppio filo all’affare Šeško e potrebbe rappresentare l’occasione giusta per il Milan di assicurarsi un giovane e potente centravanti.