Calciomercato Milan, Hojlund non arretra di un centimetro! A Milanello solo a queste condizioni, Tare al lavoro per accontentarlo

Calciomercato Milan, Hojlund vuole i rossoneri ma solo avendo concrete garanzie sul riscatto al termine della prossima stagione

Il calciomercato Milan estivo 2025 si infiamma con la situazione di Rasmus Hojlund, attaccante danese che, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ha aperto a un trasferimento al Milan, ma con condizioni ben precise che stanno tenendo in bilico la trattativa. Il giovane centravanti, attualmente in forza al Manchester United, non ha intenzione di lasciare l’Inghilterra senza avere garanzie concrete sul suo futuro, puntando a un diritto di riscatto a cifre ritenute più accessibili per le casse rossonere.

Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica che vede Massimiliano Allegri al timone come nuovo allenatore e Igli Tare nel ruolo di nuovo Direttore Sportivo, sta cercando rinforzi per il reparto offensivo e Hojlund rappresenta un profilo estremamente interessante. La sua giovane età, il potenziale di crescita e la capacità di incidere lo rendono un obiettivo primario, ma la formula del trasferimento è il vero nodo da sciogliere. Hojlund ha dato la sua disponibilità a un prestito con diritto di riscatto, ma la cifra inizialmente ventilata di 40 milioni di euro è considerata eccessiva dall’entourage del giocatore e probabilmente anche dal club meneghino.

L’attaccante danese chiede garanzie sul suo futuro e la possibilità di rimanere a Milano oltre la stagione 2025/2026. Questo significa che il diritto di riscatto dovrebbe essere fissato a una cifra significativamente inferiore ai 40 milioni di euro, un importo che permetterebbe al Milan di valutare con maggiore serenità l’investimento dopo un’intera stagione di rodaggio in Serie A. La strategia di Tare e della dirigenza rossonera sarà cruciale in questa fase: trovare il giusto compromesso con il Manchester United per soddisfare le richieste del giocatore e allo stesso tempo tutelare gli interessi economici del club.

Per Hojlund, l’eventuale approdo al Milan non sarebbe solo un cambio di maglia, ma una vera e propria occasione per rilanciare la sua carriera e dimostrare il suo valore in uno dei campionati più tattici d’Europa. L’attaccante è consapevole che una volta indossata la maglia rossonera, il resto “dovrà farlo lui giocando un campionato importante“. Questo significa non solo segnare gol decisivi, ma anche integrarsi negli schemi di Allegri, lavorare duramente in allenamento e contribuire al successo della squadra.

La trattativa è complessa e richiede abilità negoziale da parte di Tare, che dovrà bilanciare le ambizioni del giocatore con le richieste economiche del club inglese. L’obiettivo è chiudere l’affare entro la fine del mercato estivo, fornendo ad Allegri un attaccante giovane, motivato e pronto a mettersi in gioco. I tifosi rossoneri attendono con ansia sviluppi positivi, sperando di vedere Hojlund vestire il rossonero e diventare un punto fermo del nuovo Milan. La questione del riscatto rimane la chiave di volta per sbloccare l’operazione.