Connect with us

News

Calciomercato Milan, Hojlund si complica! Ci sono tre nomi sul taccuino di Tare per il nuovo attaccante

News

Calciomercato Milan, 15 milioni di euro non bastano per Vlahovic! Le ultimissime sul bomber obiettivo rossonero

News

DAZN lancia una nuova offerta: i costi dell'abbonamento con cui seguire solo la propria squadra del cuore

Calciomercato News

Calciomercato Milan, rebus Bennacer! L'algerino preme per firmare con questa squadra ma... Ultimissime

News

Modric Milan, il croato si è già preso San Siro! Allegri ha le idee chiare in vista della Cremonese. I dettagli

News

Calciomercato Milan, Hojlund si complica! Ci sono tre nomi sul taccuino di Tare per il nuovo attaccante

Milan news 24

Published

11 minuti ago

on

By

hojlund

Calciomercato Milan, Hojlund si complica! Ci sono tre nomi sul taccuino di Tare per il nuovo attaccante. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’infortunio di Romelu Lukaku, un duro colpo per il Napoli, ha scatenato una vera e propria corsa per Rasmus Hojlund. L’attaccante belga, che durante l’amichevole contro l’Olympiacos ha riportato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, dovrà restare lontano dai campi per diversi mesi, lasciando un vuoto enorme nel reparto offensivo azzurro. Di conseguenza, il club partenopeo è piombato con decisione su Rasmus Hojlund, il promettente attaccante danese del Manchester United. I dirigenti del Napoli hanno già avviato contatti diretti con il club inglese, manifestando il loro forte interesse e la volontà di accelerare i tempi.

La mossa del Napoli intensifica la concorrenza con il Milan, che da tempo ha individuato in Hojlund il suo obiettivo primario per l’attacco. I rossoneri non si sono tirati indietro e restano in corsa per l’ex Atalanta, ma sono consapevoli della nuova e agguerrita competizione. Proprio per questo motivo, il club di via Aldo Rossi mantiene aperte diverse piste alternative, sia in Italia che all’estero.

Tra i nomi che il Milan sta valutando con attenzione figurano Nicolas Jackson del Chelsea, Breel Embolo del Monaco e, naturalmente, Dusan Vlahovic della Juventus. Questa strategia dimostra la prudenza e la determinazione del Milan nel non farsi trovare impreparato di fronte a eventuali difficoltà nella trattativa per Hojlund. La situazione è fluida e dinamica, con il Napoli che cerca un sostituto immediato per Lukaku e il Milan che continua la sua ricerca del centravanti ideale. La sfida per Hojlund è appena iniziata, e l’esito dipenderà dalla velocità e dall’offerta più convincente tra le due squadre.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.