Calciomercato Milan, Hojlund si complica! Ci sono tre nomi sul taccuino di Tare per il nuovo attaccante. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’infortunio di Romelu Lukaku, un duro colpo per il Napoli, ha scatenato una vera e propria corsa per Rasmus Hojlund. L’attaccante belga, che durante l’amichevole contro l’Olympiacos ha riportato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, dovrà restare lontano dai campi per diversi mesi, lasciando un vuoto enorme nel reparto offensivo azzurro. Di conseguenza, il club partenopeo è piombato con decisione su Rasmus Hojlund, il promettente attaccante danese del Manchester United. I dirigenti del Napoli hanno già avviato contatti diretti con il club inglese, manifestando il loro forte interesse e la volontà di accelerare i tempi.

La mossa del Napoli intensifica la concorrenza con il Milan, che da tempo ha individuato in Hojlund il suo obiettivo primario per l’attacco. I rossoneri non si sono tirati indietro e restano in corsa per l’ex Atalanta, ma sono consapevoli della nuova e agguerrita competizione. Proprio per questo motivo, il club di via Aldo Rossi mantiene aperte diverse piste alternative, sia in Italia che all’estero.

Tra i nomi che il Milan sta valutando con attenzione figurano Nicolas Jackson del Chelsea, Breel Embolo del Monaco e, naturalmente, Dusan Vlahovic della Juventus. Questa strategia dimostra la prudenza e la determinazione del Milan nel non farsi trovare impreparato di fronte a eventuali difficoltà nella trattativa per Hojlund. La situazione è fluida e dinamica, con il Napoli che cerca un sostituto immediato per Lukaku e il Milan che continua la sua ricerca del centravanti ideale. La sfida per Hojlund è appena iniziata, e l’esito dipenderà dalla velocità e dall’offerta più convincente tra le due squadre.