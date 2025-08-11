Calciomercato Milan, i rossoneri al lavoro per regalare un nuovo attaccante ad Allegri: se saltasse Hojlund, ecco le alternative

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan si trova a un bivio cruciale per rafforzare il suo attacco. Dopo le amichevoli contro il Leeds a Dublino e il Chelsea a Londra, il direttore sportivo Igli Tare non ha fatto rientro in Italia con il resto della squadra. Il dirigente albanese è rimasto in Inghilterra per un motivo ben preciso: risolvere l’intricata situazione legata a Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, attualmente in forza al Manchester United, è la priorità assoluta per il nuovo allenatore rossonero Massimiliano Allegri.

Il DS del Milan ha un obiettivo chiaro: tornare a Milano con il sì definitivo di Hojlund. La dirigenza di via Aldo Rossi è convinta che l’attaccante danese sia il profilo ideale per guidare il reparto offensivo nella prossima stagione. La sua giovane età, unita a un fisico possente e a una grande capacità realizzativa, lo rende il candidato perfetto per il progetto del Diavolo. Tare, forte di una profonda conoscenza del mercato internazionale, sta lavorando instancabilmente per convincere il giocatore a lasciare i Red Devils e a sposare la causa rossonera.

La trattativa, tuttavia, si sta rivelando più complessa del previsto. Il Manchester United non ha intenzione di privarsi facilmente del suo talento, e il giocatore stesso sembra essere ancora indeciso sul suo futuro. Il Milan, pur riconoscendo il valore di Hojlund, non può permettersi di attendere all’infinito. La preparazione pre-campionato è già iniziata e Allegri ha bisogno di avere la rosa completa il prima possibile per poter lavorare al meglio. Per questo motivo, Igli Tare ha fissato una scadenza temporale ben definita: al massimo una settimana. Se entro questo lasso di tempo non si troverà un accordo, il club rossonero sarà costretto a virare su obiettivi alternativi.

La lista dei papabili sostituti è già pronta e include nomi di altissimo livello. Tra i profili monitorati c’è Dusan Vlahovic della Juventus, un attaccante di comprovata esperienza in Serie A che il Milan conosce molto bene. Un altro nome caldo è quello di Nicolas Jackson del Chelsea, giocatore che Tare ha seguito da vicino durante la sua permanenza a Londra. Infine, c’è anche la possibilità di puntare su Gonçalo Ramos del PSG, un attaccante portoghese che ha dimostrato il suo valore a livello internazionale.

Il Milan ha un’urgenza precisa: regalare a Max Allegri l’attaccante titolare prima dell’inizio del campionato. L’allenatore livornese ha esplicitato le sue richieste alla società e il reparto offensivo è la sua priorità numero uno. Il ritorno in Champions League e l’obiettivo di competere per lo Scudetto richiedono un rinforzo di spessore. La prossima settimana sarà quindi decisiva per il mercato rossonero. Tare, il nuovo DS del Milan, ha in mano una patata bollente e il suo successo nell’affare Hojlund potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club. I tifosi, intanto, restano con il fiato sospeso, sperando che il dirigente albanese riesca a riportare a casa l’attaccante desiderato.