Calciomercato Milan, tra Harder e Dusan Vlahovic: l’annuncio di Fabrizio Romano sul nuovo bomber. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo aver analizzato la situazione del Milan sul suo canale YouTube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fornito importanti aggiornamenti, sottolineando come l’affare Victor Boniface sia ormai sfumato a causa dei dubbi fisici emersi durante le visite mediche. La pista del talentuoso attaccante nigeriano è stata abbandonata, costringendo la dirigenza rossonera a un cambio di rotta repentino per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri.

Mentre per Dušan Vlahović, andato a segno all’esordio in campionato con la Juventus, Romano mantiene la porta aperta come nome da tenere d’occhio, la vera svolta del mercato milanista è rappresentata da Conrad Harder. Il giovane attaccante danese, già da tempo nel mirino di Allegri e del direttore sportivo Igli Tare, è diventato ora la prima opzione per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa per portare Harder a Milano ha subito una netta accelerazione. Il Milan ha infatti trovato un accordo di massima con lo Sporting CP sulla base di 24 milioni di euro più 3 di bonus, superando la forte concorrenza di altri club europei, tra cui il Rennes. La decisione di puntare sul talento classe 2005, che ha già messo in mostra le sue qualità con lo Sporting, conferma la linea societaria di investire su profili giovani e con ampi margini di crescita.

Le prossime ore saranno decisive per la conclusione dell’affare, con l’agente del giocatore a Milano per definire gli ultimi dettagli contrattuali. L’acquisto di Harder, che si avvicina a grandi passi, rappresenterebbe la soluzione individuata dal Milan per completare il suo attacco, unendo una scommessa sul futuro a un presente che richiede rinforzi immediati.