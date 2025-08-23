Calciomercato Milan, Harder nome caldo! La mossa dell’attaccante non passa inosservata: l’ha fatto nelle ultime ore

Calciomercato Milan, il nome caldo per l’attacco, dovesse saltare Boniface, è quello di Conrad Harder dello Sporting Lisbona

Il Milan di Tare e Allegri continua a muoversi sul mercato con decisione, e il nome di Harder rimane una delle priorità assolute per la società rossonera. Nonostante una concorrenza agguerrita, i contatti tra il club e l’entourage del giocatore sono intensissimi, e le ultime ore hanno visto un ulteriore riavvicinamento tra le parti. La notizia, rilanciata dal noto giornalista di calciomercato Matteo Moretto, conferma che il Diavolo è ancora in corsa per l’attaccante danese, smentendo le voci che lo davano per spacciato nella corsa al talento del Nord Europa.

Una concorrenza agguerrita e due club misteriosi

Il percorso per portare Harder a Milano non è affatto semplice. L’interesse per il giocatore è ampio, e il Rennes non è l’unico club a insidiare il Milan. Moretto ha infatti svelato che ci sono almeno altri due club che stanno sondando il terreno, pronti a fare un’offerta concreta. L’identità di queste due squadre rimane al momento misteriosa, ma è facile ipotizzare che si tratti di formazioni di alto profilo, capaci di garantire al giocatore non solo un progetto tecnico solido, ma anche un ingaggio cospicuo. Per il Milan di Tare, la sfida è quindi duplice: convincere il calciatore e superare la concorrenza, che sembra ogni giorno più spietata. Il direttore sportivo rossonero, noto per la sua abilità e concretezza, dovrà tirare fuori dal cilindro la mossa giusta per chiudere l’affare.

La strategia del Milan e la pazienza di Harder

Secondo le ultime indiscrezioni, Harder stesso sta cercando di capire se ci sono i margini per aspettare il calciomercato Milan. Questa frase, riportata da Moretto, è cruciale. Mostra che l’attaccante ha una preferenza per la destinazione rossonera e che è disposto a concedere al club un po’ di tempo per organizzare l’offerta e definire tutti i dettagli. La strategia del Milan sembra chiara: lavorare sotto traccia per costruire un’offerta economica e un progetto tecnico che siano irresistibili. L’arrivo di Allegri sulla panchina del Milan ha già infuso un nuovo spirito nel club, e la prospettiva di lavorare con un allenatore di tale caratura potrebbe essere un ulteriore elemento decisivo per convincere il giocatore. La pazienza di Harder, però, non è infinita, e il Milan dovrà agire in fretta per non perdere questa occasione d’oro. I prossimi giorni saranno decisivi e i tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, sperando che il grande colpo di mercato sia sempre più vicino.