Calciomercato Milan, oggi Tare chiude il colpo! Incontro in programma, cifre e dettagli dell’operazione

Calciomercato Milan, nella giornata di oggi Igli Tare chiuderà l’operazione Harder con lo Sporting Lisbona: cifre e dettagli dell’affare

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un attaccante che possa risolvere la sua crisi di gol, e i nomi che circolano sono due: il navigato Dusan Vlahovic e la giovanissima promessa Conrad Harder. Dopo un summit mattutino tra l’allenatore Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera, il nome di Vlahovic sembrava in pole position, ma nel pomeriggio è salito alla ribalta quello del danese.

La svolta Conrad Harder: una mossa in stile Milan

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è in pieno accordo con la strategia societaria: puntare sui giovani talenti per farli crescere e valorizzarli. L’affare Conrad Harder, giovane attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona, si inserisce perfettamente in questo progetto. Il suo agente ha incontrato la dirigenza rossonera per discutere un possibile accordo.

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, l’investimento previsto per il giocatore si aggira intorno ai 24 milioni di euro, più 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita a favore dello Sporting Lisbona. La cifra, seppur importante per un ragazzo così giovane, è in linea con la filosofia del club, che punta a trasformare i “bei sogni” in grandi realtà a San Siro.

Harder: una scommessa per il futuro

Nonostante le enormi aspettative, Conrad Harder deve ancora dimostrare appieno il suo valore. I numeri della sua carriera da professionista non sono ancora incredibili: ha segnato poco più di 20 gol in oltre 70 partite. Questo dimostra che il passaggio dal settore giovanile, dove era una vera e propria star, al calcio dei grandi non è stato facile.

Chi lo ha visto all’opera, però, ne assicura le grandi potenzialità e lo considera un centravanti di prospettiva. Il Milan ha bisogno di un attaccante che possa garantire un futuro prolifico e che si integri al meglio nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri. La domanda che tutti si fanno è: il club rossonero è pronto a scommettere sul talento ancora grezzo di Conrad Harder o preferirà l’esperienza di un attaccante già affermato come Dusan Vlahovic?

Il Rennes, altra squadra interessata al giovane danese, potrebbe essere un ostacolo nella trattativa, ma il Milan vuole chiudere il prima possibile per evitare una vera e propria asta. Un nuovo incontro in sede tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore è in programma per oggi, con l’obiettivo di definire i dettagli e stringere l’accordo.