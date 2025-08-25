Calciomercato Milan, annuncio improvviso di Fabrizio Romano su Harder! L’ultim’ora sul grande obiettivo di Tare. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’affare Conrad Harder è a un punto di svolta. L’accordo tra il Milan e lo Sporting CP è ormai definito nei dettagli economici, confermando l’accelerazione della trattativa seguita al summit tra la dirigenza e l’allenatore Massimiliano Allegri.

Il Milan, infatti, si è assicurato il diritto di prelazione sul giovane talento danese dopo aver raggiunto un’intesa totale con lo Sporting. La cifra pattuita ammonta a 24 milioni di euro come compenso fisso, a cui si aggiungono 3 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Un ulteriore elemento emerso dall’accordo è l’inclusione di una clausola di rivendita del 10% sugli utili futuri, un dettaglio che testimonia la grande fiducia che il club lusitano ripone nel potenziale di crescita del giocatore.

Nonostante l’intesa tra le due società, le trattative proseguono sul fronte del giocatore. L’affare non è ancora del tutto chiuso, e la ragione principale è la forte pressione del Rennes. Il club francese, che da tempo segue Harder, continua a insistere per convincere l’attaccante a preferire la Ligue 1, offrendo un progetto tecnico che il giocatore stesso aveva in un primo momento considerato ideale per il suo sviluppo.

Il Milan è consapevole di dover superare questa fase finale per concludere l’operazione. Il direttore sportivo Igli Tare è al lavoro per convincere il danese a sposare il progetto rossonero, che lo vede come la prima opzione per il futuro dell’attacco. La squadra, guidata da Allegri, attende l’arrivo di questo talento ancora tutto da scoprire, nella speranza che diventi il tassello mancante per rinforzare il reparto offensivo.